政院提修法 毒駕再犯致死最重可處無期徒刑

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行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

近期毒駕事故頻傳，行政院會今通過「刑法」以及「陸海空軍刑法」修正草案，全面提高毒駕犯罪的刑度，未來毒駕刑期提升為5年以下有期徒刑、毒駕致重傷者處3年以上10年以下有期徒刑、毒駕致死處5年以上12年以下有期徒刑；10年內再犯致死，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

為強化防制毒品與毒駕，行政院會今天通過「中華民國刑法」第185條之3修正草案及「陸海空軍刑法」第54條修正草案，修法全面提高毒駕相關刑責，草案將送立法院審議。

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法務部表示，刑法修法兩大目標，包含一、全面提高毒駕刑度，考量毒駕行為與酒駕行為本質惡害性不同，有就刑度為差異性規範之必要，修正草案針對單純毒駕、毒駕致死或致重傷、毒駕再犯致死或致重傷等類型，全面提高處罰刑度，以符合罪責相當原則。

法務部檢察司長張曉雯表示，本次修正後，毒駕行為從3年以下有期徒刑，提高到5年以下有期徒刑；毒駕致重傷者，從1年以上、7年以下有期徒刑，提高到3年以上、10年以下有期徒刑；毒駕致死者從3年以上、10年以下有期徒刑，提高到5年以上、12年以下有期徒刑。

張曉雯指出，10年內再犯毒駕致重傷者，從3年以上、10年以下有期徒刑，提高到5年以上、12年以下有期徒刑；10年內再犯毒駕致死者，最高仍屬無期徒刑，最低刑度從5年以上，提高到7年以上有期徒刑。

法務部指出，二、擴大沒收交通工具，為避免行為人再犯風險，並防免動力交通工具所有權人無正當，理由任意將車輛提供予飲用酒類、施用毒品者使用，致生死亡，或重傷之結果，增訂沒收規定，以全面防堵此類行為。

張曉雯表示，依據現行法規，酒駕、毒駕者處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金，若為現役軍人，罰金上限為40萬元；酒駕、毒駕因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金，若致重傷，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

行政院同時加重《陸海空軍刑法》毒駕處罰，毒駕者將處5年以下有期徒刑，得併科新台幣60萬元以下罰金。如果肇事致人於死者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新台幣320萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣220萬元以下罰金。

曾經觸犯毒駕在10年內再犯致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新台幣420萬元以下罰金；致重傷者處5年以上12以下有期徒刑，得併科新台幣320萬元以下罰金。

修法草案規定，觸犯酒駕、毒駕時所駕駛的交通工具，若屬於犯罪行為人或無正當理由取得者，將予沒收。國防部強調，遏止毒駕向來為國軍重要政策，除一再要求所屬各單位加強對官兵宣教，並依「刑懲併行」 檢討汰除毒駕之官士兵 。

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