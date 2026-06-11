政院提修法 毒駕10年內再犯致死最重無期徒刑

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者賴于榛台北11日電）行政院會今天提修法全面加重毒駕罰責，未來毒駕刑期提升為5年以下有期徒刑、毒駕致重傷者處3年以上10年以下有期徒刑、毒駕致死處5年以上12年以下有期徒刑；10年內再犯致死，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑；若毒駕者為現役軍人罰金也全加重，最高併科新台幣420萬元。

依據現行刑法，酒駕、毒駕者處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金，若為現役軍人，罰金上限為40萬元；酒駕、毒駕因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金，若致重傷，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。為強化防制毒品與毒駕，行政院會今天通過「中華民國刑法」第185條之3修正草案及「陸海空軍刑法」第54條修正草案，修法全面提高毒駕相關刑責，草案將送立法院審議。

廣告 廣告

根據刑法第185條之3修正草案，未來毒駕刑期提升為5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金；毒駕致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；毒駕致人於死者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

10年內再犯毒駕致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金；10年內再犯毒駕致死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科400萬元以下罰金。

此外，刑法第185條之3修正草案也規範，無論酒駕、毒駕肇事致人於死或重傷都將「沒收車輛」，就算不能沒收，也會追徵其價額。

至於陸海空軍刑法第54條修正草案，則是配合刑法第185條之3修正草案同步修正刑度，但將所有罰金都提高10萬元至20萬元不等。

法務部次長馮成在政院會後記者會說明，修法是考量酒駕與毒駕在法意上不同，也考量罪責的相當性以及譴責再犯行為，因此提升相關刑度。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰表示，修法重點為全面加重罰責、陸海空軍刑法的罰金額度比刑法所規範再加重，以及增訂「沒收車輛」的嚴格規定，藉以防止酒駕、毒駕，也嚇阻他人無正當理由把車輛任意提供給飲酒、吸毒者使用，達到一般預防與特別預防的雙重目的。

卓榮泰也指示，行政院政務委員林明昕應繼續督導部會，在最快時間內將毒品危害防制條例、道路交通管理處罰條例及菸害防制法等提報行政院院會討論，完善法制配套，並請相關部會加速研議唾液檢驗入法事項。

行政院也將成立「打黑反毒指揮小組」，由卓榮泰親自召集、林明昕與政務委員陳時中、季連成共同參與，盼就法制面、公衛面、執法面，整合檢、警、調、憲、海巡、關務6大查緝系統，全力遏止不法。（編輯：林興盟）1150611