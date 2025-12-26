政院提修法！立委接觸中共黨政軍須公開揭露 陸委會表態了

即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

行政院院會今（26）日通過《兩岸人民關係條例》及《社會秩序維護法》部分條文修正草案，其中就《兩岸條例》部分則增訂10職等以下公務員、立委赴中須經許可，也增訂民選公職人員赴中接觸中共黨政軍資訊，須公開揭露。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑下午則認為，揭露制度有點像公職人員財產申報。

陸委會今日下午4時召開例行記者會，並由梁文傑主持；記者提問，就《兩岸條例》修法包含立委等人員赴中返台後，希望其能揭露會晤哪些中共黨政軍對象，那政府怎麼證明揭露的是事實，若隱匿或申報不實要怎麼確認？

對此，梁文傑回應，現在是按照比例原則，也就是事前採取信任，但若事後在中國見過黨政軍人士，回來台灣後就要向相關單位如實報告，就需要做揭露。

梁文傑指出，所謂「揭露」是賦予一種誠實義務，因為每個立委與議員都要面對選舉，如果沒有揭露、誠實報告，一旦選舉時被人檢舉，或是當場參加活動的時候直接被拍照，而在選舉時丟出來等等當然就會有問題。

因此，梁文傑強調，對於公務員採取許可制的標準，但認為對於民選公務人員用這樣的方式，讓其能誠實回報的義務，這項制度有點像公職人員財產申報，而財產申報就是要看是否誠實，一般來講監察院其實也沒辦法追查是否是誠實申報，但一旦事情被人檢舉或洩漏出來，當然就會啟動追查。

根據政院拍板的《兩岸條例》第9條修正草案，增訂10職等以下未涉密公務員赴中須經所屬機關許可；明定立法委員及因業務上知悉、持有及保管國家機密之人員等赴陸，須經內政部聯審會許可；增訂民選公職人員赴中接觸中共黨政軍資訊，須公開揭露。

