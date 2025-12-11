政院提修農退儲金 提繳年資30年可少繳33萬

（中央社記者賴于榛台北11日電）行政院會今天通過「農民退休儲金條例」第2條及第7條修正草案，調整農民與主管機關每月提繳金額的比例，將農民負擔比例從現行的5成調降為4成，希望提高參與意願。農業部試算，若農民提繳年資達30年，在新制下將少繳約新台幣33萬元，且保障不變。

農民退休儲金自民國110年1月1日起推動，現行規定是以提繳最低工資1%至10%為標準，由農民選擇提繳比率，主管機關也按月提繳相同額度，等同雙邊各負擔50%。根據農業部報告，截至今年10月底，農民退休儲金制度參與人數約達11萬人。

廣告 廣告

為提升農民參與儲金制度意願，考量農民的儲蓄能力及各種職業間退休保障水準的衡平性，行政院會今天通過「農民退休儲金條例」第2條及第7條修正草案。

行政院發言人李慧芝今天主持政院記者會時轉述，行政院副院長鄭麗君代理主持院會時表示，修法是為提升對老年農民的照顧，並鼓勵農民自我儲蓄養老，增進農民參與退休儲金意願，因此在不影響農民退休保障水準，且維持農民與主管機關每月共同提繳金額不變原則下，提高政府分擔比例、同時降低農民負擔。

根據修法草案，未來農民負擔總金額改為40%，主管機關負擔總金額則為60%，農業部也以最低工資2萬9500元、報酬率4%來試算，農民提繳年資若達30年，在新制下將少繳約33萬元，且相關儲蓄保障不變。

農業部表示，期盼修法後進一步擴大覆蓋率，透過更完善的社會安全網，讓所有實際從農者能夠安居樂業，也吸引更多青年投入農業。（編輯：翟思嘉）1141211