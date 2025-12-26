政院提兩岸條例修正草案 擬規範公務員、立委赴陸採許可制

行政院院會今（26）日通過陸委會擬具的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，將函請立法院審議，修正重點包含：公務員赴陸全面採許可制、完善特定人員赴陸規範制度、民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍應公開揭露，及進一步擴大規範曾任指標性職務人員，禁止赴陸出席中共舉辦妨害國家尊嚴的活動。

陸委會表示，此次草案為因應總統賴清德3月提出五大國安威脅及17項因應策略指示，加上5月監察院曾提出公務員違法違規赴陸糾正案，要求行政院所屬進行缺失改進，因而研擬修正草案，報請行政院審核。

廣告 廣告

陸委會法政處處長周鳴瑞說明，本次修法除修正公務員規範範圍，也明文規範赴陸強制列管的對象，包含立法委員、涉及國家機密及違規赴陸者，除此之外也擬修正縣市長退離職管制失衡的情況，將比照直轄市長管制3年。政務委員林明昕補充說明，本次草案擬修正內容僅規範廣義公職人員，不涉及一般民眾。

行政院基於保障言論自由及強化社會安全，也通過《社會秩序維護法》修正草案，第22條第3項修正擴大「沒入」的範圍，亦增訂64條第6款針對在公共場所不當言論的行政處罰，如散布仇恨性言論、恐怖主義或境外勢力激化社會對立的主張，足以影響公共秩序者；另外，也增訂第64條之1，針對網路公開散布仇恨及不當言論，訂定處罰，得商會網路服務提供者限制瀏覽或終止服務。



