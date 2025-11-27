政院提再修版財劃法覆議 卓榮泰喊話在野立委：記取教訓不要錯上加錯

行政院認為再修財劃法有窒礙難行之處，閣揆卓榮泰提覆議。（圖：行政院提供）

立法院三讀修正通過財劃法部分條文，行政院認為有窒礙難行之處，閣揆卓榮泰親上火線，今天（27日）宣布提出覆議。

由於立院違反權力分立、影響政府財政健全、舉債恐將超限等理由，卓榮泰決定對再修版財劃法覆議，喊話立委能夠記取教訓，不要錯上加錯。

行政院指出，財劃法修法的立法程序悖離公開透明與討論原則，要求一般性補助款不得低於一定金額，計畫型補助款不得低於一定比率，且延續性計畫不得任意終止或變更補助金額，侵害本院提出預算、形成施政計畫之權，違反權力分立原則。另外，立法院兩次修正財劃法，大幅削減中央財源，未併同檢討事權劃分，且使明年度舉債超限，擴大城鄉差距等爭議問題。

卓榮泰也強調，政院已經提出自己的版本，但立法院置之不理，他深感遺憾。

針對賴總統宣布將投入1兆2500億元打造台灣之盾，行政院也通過強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，卓榮泰呼籲在野黨要認清沒有國哪有家，沒有國哪有黨，應該拋棄政黨成見，以國以家為念。