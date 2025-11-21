政院提出財劃法草案 張惇涵：拜託六都支持、一起支撐國家

針對《財劃法》爭議，行政院日前提出自己的版本。對此，行政院秘書長張惇涵向六都喊話，希望爭取六都支持行政院的版本並扮演引擎的角色，一起支撐國家。

針對行政院提出的《財劃法》，張惇涵在臉書發文表示，行政院保證：全國22縣市的統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款，三項加總，一定比今年更多。六都平均增加15%，其他16縣市更是平均增加25%，這是我們「均衡台灣」的負責任態度。

對此，張惇涵也在行政院會上懇切拜託六都，「支持行政院版，就是支持其他16縣市。」讓六都保有競爭力，繼續扮演台灣發展的引擎，也讓16個縣市也能基於各自的發展模式，一起支撐國家。

張惇涵指出，行政院期盼16縣市支持院版，因為行政院將農業產值、工業人口、承受污染等指標納入計算，讓非六都的成長幅度更大。行政院也希望澎湖、金門、連江支持院版。因為立法院上週通過的版本，並沒有解決離島345億「分不出去」的錯誤；院版不只修正公式，還將離島土地面積加權2倍，也把金門、馬祖長期關注的菸酒稅納入。

張惇涵強調，《財劃法》討論二十多年，不是一天匆匆表決就能決定的。「它雖然難懂，但絕不是冷冰冰的公式，而是每一分都攸關地方建設與人民福利」。《財劃法》應該劃的更公平、分的更均勻，而不是錢權不分、開空白支票，最後讓國家破產、全民買單。