政院提出院版《財劃法》草案 高市府：比藍白《財劃法》再修法版更公平

總統賴清德依法於今（114）年3月21日公布中國國民黨、台灣民眾黨強勢通過的《財政收支劃分法》修法，而財政部依新版《財劃法》提出各縣市明年度統籌分配款時，因法條公式出現錯誤，導致許多縣市分配款不增反減，更出現「富者縣市越富」，與高達345億元預算被修法後法條卡住，中央及地方均無法動用等怪象。11月14日藍白再度攜手通過新版《財劃法》再修法，又出現恐讓中央違《公共債務法》舉債上限15％規定，且更加擴大城鄉差距等問題。對此，因此行政院今（20）日提出院版《財劃法》部分條文修正草案，將函請立法院審議。高雄市府今（20）日對此表示，政院版《財劃法》草案版本更符合市民期待，對高雄市民更公平、更有利，呼籲高雄各黨立法委員堅定支持對高雄更有利的版本，才有經費推動市政重大建設，維護市民權益。

高雄市府表示，政院版《財劃法》修正草案保障3大財源（統籌、一般性及計畫型補助）不減少，對比上週立法院三讀版本，增加人口結構指標、農林漁牧指標及產業外部性污染指標，分配指標更公平，不僅考量22縣市區域特性，也考慮高雄市長期重工業角色所承擔之外部成本，兼顧高雄利益。

高市府指出，行政院版本合理分配22縣市財源，包括：

一、增加「產業外部成本」指標12％：以「工業人口」指標衡量地方對產業發展之貢獻及犧牲（外部性），受中高污染事業影響者，該直轄市及縣市之工廠從業人口數以1.2倍計算，這項指標已經把高雄長期承擔重工業汙染的外部成本納入考量。立法院倉促修法版本並無本項指標。

二、增加「農林漁牧產值」指標6％：兼顧國土計畫及糧食安全，保障農林漁牧業發展。立法院倉促修法版本則無本項指標。

三、提高「土地面積」權重：行政院本次版本為18％，優於立法院倉促修法版本的10％，反映各縣市治理區域大小不同，並依土地使用分區調整（如農牧用地、國土保安及生態保護用地等），合理反映區域治理需求。

四、納入「人口結構」指標：行政院草案將人口結構，如年齡、工業及農林漁牧人口納入考量，更為公平。

此外，行政院版保障中央分配地方3項財源（統籌、一般性及計畫型補助）不低於114年水準。中央挹注地方3項財源，功能各有不同，且國家財源固定，應合理劃分，且3項財源合計數應保障不低於114年水準，維持穩定財源，以利未來建設規劃。

高市府重申，維持計畫型補助款水準，地方建設才不會中斷。政院版《財劃法》修正草案，是讓「中央有能力協助地方、地方有充足自主財源、人民有均等生活品質」，城市推動重大建設興建期，都需要中央計畫型補助挹注，過去雙北興建發展期，中央都充分給予補助款協助，現在高雄正要進入重大建設興建需求期，114年計畫型補助成長至498億元，需要政院版《財劃法》，保障未來計畫型補助不中斷。

高市府最後表示，高雄市正值產業轉型與重大建設的興建階段，需要中央與地方攜手合作，巿府再次呼籲高雄的立法委員，不分黨派共同支持對高雄有利版本。

