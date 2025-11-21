政院提出院版《財劃法》草案 黃珊珊轟：公然玩文字遊戲

台灣民眾黨立法委員黃珊珊（左）。（圖／翻攝自黃珊珊Facebook）





總統賴清德依法於今（114）年3月21日公布中國國民黨、台灣民眾黨立法院黨團攜手強勢通過的《財政收支劃分法》修法，而財政部依新版《財劃法》提出各縣市明年度統籌分配款時，因法條公式出現錯誤，導致許多縣市分配款不增反減，更出現「富者縣市越富」，與高達345億元預算被修法後法條卡住，中央及地方均無法動用等怪象。11月14日藍白再攜手通過新版《財劃法》再修法，又出現恐讓中央違《公共債務法》舉債上限15％規定，且更加擴大城鄉差距等問題。對此，因此行政院昨（20）日提出院版《財劃法》部分條文修正草案，將函請立法院審議。不過民眾黨立委黃珊珊今（21）日在其Facebook批判，政院版《財劃法》草案公然玩文字遊戲，「把減少說成增加、把中央集權包裝成改革」。

黃珊珊指出，政院版《財劃法》草案最直接的一點，原先的營業稅100％給地方，硬是改成85％，卻宣稱「地方會拿到更多」。「拿走15％叫增加？把立法院三讀的版本拿來比較，整整少了兩千多億，我想這不只是數學錯，更是態度錯，就是公然欺騙國人。」

黃珊珊表示，更嚴重的是，在整個過程裡，政府從來沒有要跟在野黨團，或者任何地方政府善意地溝通，所有的動作都只在讓中央繼續集權。包括現在把「一般性補助款」改成要由地方政府申請的方式，地方要做什麼，就得送交中央「考慮」要不要給，把一般性補助款變成所謂「計畫性補助款」「這不是財政分配，是政治控制，才是中央現在真正偷偷在做的事情。」

黃珊珊亦批判「到今天為止提出這個版本，行政院擺明不在乎能不能通過，只想製造衝突、挑起對立。這樣的政府，不是負責任，是咎由自取。」

