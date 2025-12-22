政院提名中選會委員！「白營友好」游盈隆任主委...周玉蔻讚「十分高明」：是賴政府有思考力及政治和解善意的安排！

中選會委員提名人選，行政院發言人李慧芝今（22日）表示，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆擬任委員並為主任委員，另將提名東吳大學法律學系教授胡博硯擬任委員並為副主任委員。對此，資深媒體人周玉蔻稱讚，「十分高明」。她說明，游盈隆被外界認為與民眾黨友好，是「柯友友」，這一次的任命案，「確實是總統賴清德政府有思考力及政治和解善意的安排」。

中選會6位委員任期至11月3日屆滿，目前僅剩4位委員，依規定至少要5位委員才能舉行委員會議並決議。而行政院除發函給立法院朝野各黨團搜集推薦人選的意見，也接受各界舉薦。

廣告 廣告

李慧芝指出，行政院長卓榮泰秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等原則，作為本次提名中選會委員的重要標準，並於今年10月底函請立法院朝野各黨團推薦人選。

李慧芝說明，國民黨及民眾黨11月初向行政院提出推薦名單，卓榮泰在審酌後，目前7位提名人選已臻確定，行政院將提名游盈隆擬任委員並為主任委員，另將提名胡博硯擬任委員並為副主任委員。

對此，資深媒體人周玉蔻於臉書發文盛讚，「賴總統和卓院長今天發佈了一個十分高明的人事任命案：游盈隆任中選會主委、胡博硯任中選會副主委」。她指出，「藍白多數的立法院會不會投票同意？尤其白營如何投票？公投綁大選如何執行等，太有觀察價值啦」。

周玉蔻點出，游盈隆被認為與民眾黨友好，是「柯友友」，「他的任命案，確實是賴政府有思考力及政治和解善意的安排！」

（圖片來源：周玉蔻臉書、三立新聞）

更多放言報導

快速澄清張文非中配之子！周玉蔻讚四叉貓、陸委會「即時破除錯誤資訊」：做得很好！喊話：政府各部會都應確立迅速處理機制與能力

張文北捷隨機攻擊「警方追緝不力」是因「監視器失靈」？！周玉蔻質疑「案發48小時才承認疏失」：蔣萬安為何第一時間不說實話？