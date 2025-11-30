政院提名又跳票 衝擊明年選務

行政院長卓榮泰11月4日曾允諾在月底前提交中選會委員名單至立法院，但11月結束仍沒提出。（本報資料照片）

中央選舉委員會僅剩下4名委員，無法召開會議決議；行政院長卓榮泰曾允諾將於11月底補齊人選，並向藍白黨團徵詢推薦人選，但直至11月結束都沒有下文。藍委陳菁徽痛批，卓揆承諾好像都是喊來跳票。民眾黨團總召黃國昌也說，卓的誠信早已破產，說謊跟呼吸一樣自然。

依中選會規定，至少要5名委員才可舉行委員會議並決議。但因包括前主委李進勇在內6人任期已屆滿，如今只剩4名委員吳容輝、黃秀端、陳月瑞、游清鑫，並由吳容輝擔任代理主委。

卓榮泰曾於11月4日向立院道歉，允諾正向各方徵詢適當的社會公正人士或法律專業人士，無論如何會在11月將人選補齊，盼立院能行使同意。

行政院也曾向藍、白徵詢推薦人選。國民黨團推薦輔英科技大學教授蘇嘉宏、世新大學管理學院院長江岷欽、中華人權協會理事長高思博、中華科技大學校長李禮仲。民眾黨團則推薦政治大學教授江明修、東吳大學教授蘇子喬。但在NCC人事案遭藍白封殺後，卓榮泰揚言，將重新思考未來包括中選會人事案在內的合作模式。

11月已結束，行政院仍未提交中選會名單，陳菁徽指出，卓榮泰承諾好像都跳票，明年將恢復公投綁大選，正式解放鳥籠公投的束縛，讓民意能有更完整的展現，因此中選會肩負的責任更重大，籲政院加速啟動提名作業，不要一拖再拖。

黃國昌也說，「卓榮泰的誠信早已破產，說謊跟呼吸一樣自然，一再推諉、一再跳票，毫不令人意外。」較悲哀的是，卓榮泰在立院否決NCC正副主委及委員的不適任後，惱羞成怒說要「重新思考合作模式」，不僅是持續違法廢弛職務，更不惜犧牲國家利益與立院硬槓，黃痛批：「有這種行政院長是台灣的不幸。」

行政院發言人李慧芝指出，行政院將在近期提出中選會人選提名；對於NCC被提名人全遭否決，政院感到遺憾，而基於該次否決結果，將重新思考未來人事提名時與立院的合作模式。