政院提名游盈隆任中選會主委引綠支持者不滿？民進黨團認了：可以預期

記者詹宜庭／台北報導

鍾佳濱回應中選會委員提名名單恐引發綠營部分支持者的不滿。（圖／記者詹宜庭攝影）

行政院昨日公布中選會委員提名名單，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆擔任中選會主任委員，並提名東吳大學法律學系教授胡博硯擔任副主任委員。不過，因游盈隆近年來具有親白形象，恐引發綠營部分支持者的不滿。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（23日）表示，民進黨團並未推薦任何人選，因此支持者感到不滿是可以預期的情況。但他強調，中選會作為獨立機關，民進黨團將嚴守「適格」與「適任」的原則，審慎審查相關人選。

民進黨團今早召開輿情記者會，針對中選會委員提名名單，鍾佳濱表示，這次中選會委員名單由行政院長卓榮泰提出，事前已有函文請各朝野黨團提供推薦人選。民進黨團並未推薦任何人，因此，行政院在參考其他在野黨團所提出的人選後，擬定出本次名單。在當前政治氛圍下，某黨團所推薦的人選，其他政黨或其支持者可能不會滿意，這是可以預期的情況。

不過，鍾佳濱指出，民進黨團要重申，中選會是獨立機關，未來將主持國家重要選務，因此在立法院進行審查時，民進黨團將嚴守「適格」與「適任」的原則，審慎審查相關人選。對於社會各界的討論，民進黨團表示尊重，但本次名單是行政院在事前徵詢其他黨團意見後所提出，自然會出現不同的解讀與意見。然而，民進黨團認為，立法院的職責就是要對獨立機關的提名人選以「適格、適任」方式進行審查。

