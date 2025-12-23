政院提名游盈隆任中選會主委爆雜音 民進黨團表態了！

行政院22日提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任中選會主委，消息一出隨即引發討論。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，社會各界對游盈隆有不同看法是必然現象，民進黨團未來將嚴守適格、適任原則審查名單，至於對人選的具體評論，應留待審查時由各黨團表達。

游盈隆。（圖／中天新聞）

鍾佳濱在民進黨立院黨團輿情回應記者會中說明，此次中選會委員名單由行政院院長提出，事前曾函請各朝野黨團提供推薦人選，民進黨團並未推薦人選，行政院是在參考其他在野政黨推薦人選後提出這份名單。

針對名單可能引發的爭議，鍾佳濱指出，在目前政治氛圍下，某黨團提出的名單，其他政黨支持者可能不會滿意，這是可以預見的情況。他強調，中選會是獨立機關，負責主持國家重要選務工作，立法院審查時會嚴守適格、適任的方式來檢視名單，並尊重社會各界討論。

民進黨團記者會。（圖／中天新聞）

被問及游盈隆過往言行是否會影響民進黨團投票意願時，鍾佳濱坦言，人事同意權的行使雖要審查是否適格、適任，但無疑會帶有政治審查意味。不過在歷經人事同意權在立法院遭強力杯葛與抵制後，他們希望獨立機關中選會能盡快通過審查，讓機關有效運作。

鍾佳濱回應游盈隆獲提名中選會主委一事。（圖／中天新聞）

鍾佳濱表示，游盈隆無論是擔任學校教職或在社會上主持其他機構，社會各界對他有不同看法是必然的。他強調，未來若游盈隆通過審查，作為獨立機關的中選會主任委員，就必須嚴守公正主持選務的要求。目前名單公布後尚未進入立法院審查程序，對於各人選的評論，應該留待審查時各黨團自然會表達立場。

