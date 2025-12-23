即時中心／潘柏廷報導

台灣民意教育基金會董事長游盈隆，昨（22）日經行政院證實，經朝野各政黨推薦後將提名其擔任中央選舉委員會（中選會）主任委員，消息一出受到各界高度關注。對此，游盈隆今（23）日在臉書發聲，「接下來，我就是過河卒子，只能向前，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待」。

針對自己接受提名出任中選會主委一事，游盈隆今日在臉書坦言，這兩天他接到大量朋友與媒體來電，關心他接受提名出任中選會主委的事情，「我忙到無法一一接電話或Line回覆，很抱歉；相信還有更多我不熟識但關心這件事的社會各界朋友在等待我講幾句話」。

廣告 廣告

游盈隆則說，他想講的是自己接受提名時，心裡已經覺悟，這是苦差事，跳火坑，不是爽缺，更不是肥缺。

話鋒一轉，游盈隆強調，但基於當前時局困頓，社會苦悶，人心浮動，基於如果這個時候出來，能為台灣做點有意義的事，也是值得的心情，才接下這重擔。「接下來，我就是過河卒子，只能向前，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。謝謝大家」。

最後，游盈隆更留下「天佑台灣」、「天佑台灣人民」及「天佑台灣民主」的hashtag表達心情。





原文出處：快新聞／政院提名游盈隆任中選會主委 他坦言「這是苦差事」：將受最嚴厲的考驗

更多民視新聞報導

政院提名「他」任中選會主委 民進黨團未推薦：審查會嚴守原則

昔喊廢除...藍白今赴監院要求彈劾卓榮泰 陳培瑜開嗆了

鄭麗文好扯！東吳演講嗆副教授「沒大腦」 范雲：未來去聽不需帶腦

