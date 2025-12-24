即時中心／何馨報導

行政院在（22）日證實提名台灣民意基金會董事長游盈隆，出任中選會主委；並提名委員包括律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義、國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏等委員。其中黃文玲律師就是民眾黨前主席柯文哲的媽媽何瑞英的乾女兒，而游盈隆曾在大罷免期間對綠營多次批評，包括罵立法委員柯建銘與沈伯洋為民進黨之恥。時事評論家吳靜怡在臉書寫下「 這份名單柯味很重，這還能算什麼帝制呢？」

行政院日前於22日提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主委，由於游盈隆在大罷免期間多次對綠營有所抨擊，消息一出引發關注。

時事評論員吳靜怡在臉書表示，游盈隆當年為反對公投與大選分離而退黨，現在卻必須以中選會主委身分，處理藍白修法後的大選綁公投實務；她強調「這種矛盾制度，是中選會要扛下的壓力！」

吳靜怡表示，中選會的名單尚未正式提到立法院韓國瑜手中，但各黨團應該都是早就知道，若這份名單通過，民主程序上來看，賴清德這份名單「柯味很重」，這還能算什麼帝制呢？

原文出處：快新聞／政院提名游盈隆任中選會主委 委員名單有「柯媽乾女兒」

