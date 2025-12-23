政院提名游盈隆任中選會主委！學者剖析：這案若再不過恐怕沒有人事案可過了

台灣民意基金會董事長游盈隆。 圖：張良一／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 行政院昨（22）日公布中選會委員提名名單，主委確定提名台灣民意基金會董事長游盈隆、副主委則提名東吳大學法律系教授胡博硯，引發議論。由於游盈隆近年來親白的形象，讓綠營部分支持者不滿。對此，成大教授李忠憲認為，這個案子如果再不過，恐怕沒有什麼人事案可以過了。

政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆及藍白推薦的3名人選，再加上過去曾經是台聯不分區立委，被柯文哲母親視為乾女兒力挺的黃文玲，白營色彩濃厚；民眾黨立院黨團也罕見表態黨團樂見優秀人才早日進入中選會，且能秉持超然黨派之精神確保選務的公平、公正、客觀性，黨團也將依法依職權嚴格審查。

廣告 廣告

李忠憲表示，行政院提名游盈隆任中選會主委 副主委胡博硯，有人說這是好招，有人說這是爛招，讓他想到幾個星期之前的遇到同為成大的資訊系教授蔣榮先，被提名為 NCC 主委，後來也沒有被立法院審查通過。

李忠憲質疑，游盈隆是綠營出身，目前算是白營喜歡的政治人物，藍營的立法委員問說綠營會支持嗎？這個案子如果再不過，恐怕沒有什麼人事案可以過了。

許多綠營支持者在游盈隆人事案提出後，質疑賴政府應加強溝通，然而，李忠憲表示，看到昨天鄭麗文的演講，她說兩岸同屬一中，但各不隸屬，她的支持者也不知道她在說什麼，國民黨需要跟他的支持者解釋這麼多嗎？他們只是「要拉民進黨下來」，在這個前提之下什麼都無所謂，共產黨來統治也無所謂。

李忠憲反問，「民進黨要加強溝通什麼？」這個局勢說是簡單，就是立法院被共產黨佔領，但複雜的程度可能沒有幾個人搞得清楚。現實就是「如果我完了，大家都完了！」賴清德和民進黨要怎麼跟大家溝通？可以這麼說嗎？敢這麼說嗎？一直撐在那裡，原因不就是這樣嗎？李忠憲相信很多綠營的支持者都比自己聰明，不像自己這麼笨，說自己是票豬、三票民進黨。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

游盈隆等被提名中選會 民眾黨團：樂見優秀人才早日進入

政院拍板中選會7位委員人選 游盈隆任主委胡博硯當副主委