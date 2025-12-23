政院提名游盈隆任中選會主委 學者：這案再不過恐怕沒有人事案能過

游盈隆說自己「燒成灰都是綠的」，否認是民進黨叛徒。翻攝游盈隆臉書



行政院昨（12/22）日公布懸缺已久的中選會委員提名名單，主委提名台灣民意基金會董事長游盈隆，副主委則由東吳大學法律學系教授胡博硯出任，其餘委員名單中亦納入藍白兩黨推薦人選，全案將函請立法院審議。名單公布後，朝野與社會各界議論不斷。成大教授李忠憲則認為，這次案子如果再不過，恐怕沒有人事案可以過了。

成大電機系教授李忠憲分析指出，行政院此番提名，有人說是「好招」，也有人說是爛招，讓他想到之前遇到的蔣榮先教授，曾經被提名為NCC主委，後來也沒辦法被立院審查通過；而游盈隆具綠營背景，近年卻獲白營支持，藍營立委亦關注民進黨是否會全力相挺，「這個案子如果再不過，恐怕沒有什麼人事案可以過了」。

李忠憲提到，昨天鄭麗文演講說兩岸同屬一中，但互不隸屬，「我不知道她在說什麼，她的支持者不知道她在說什麼，她自己也不知道自己在說什麼！」但國民黨需要跟支持者解釋這麼多嗎？他們在現階段政治操作的核心目標，就是「拉民進黨下來」，在此前提下什麼都無所謂，共產黨來統治也無所謂。

李忠憲說，即便理論上可提名國民黨內道德形象較佳的耆老，但李忠憲認為，這類人物多半也不願在此時捲入高度對立的人事審查漩渦，藍綠白之間難以形成共識。

針對部分綠營支持者要求政府「加強溝通」，李忠憲則指出，當前局勢表面看似簡單，實際上卻極為複雜，可能沒幾個人能搞清楚。他形容，立法院的政治現況已高度對抗，如何向支持者說明這樣的現實，對總統賴清德與民進黨而言，都是極其艱難的課題。

