政院提名游盈隆任中選會主委 藍委：有感受到善意

行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆，出任中選會主委，也接受在野黨推薦，提名三位委員，被視為對藍白遞出橄欖枝，但游盈隆在大罷免期間，砲轟民進黨，讓綠營支持者對這項人事，相當反彈。

台灣民意基金會董事長游盈隆（2023.08）：「我們絕對不圖利任何一方，也不刻意不利於任何一方。」

台灣民意基金會董事長游盈隆，長期以民調剖析社會脈動，現在他被政院正式提名為中選會主委，副主委則是曾代表時代力量選立委的，東吳法律教授胡博硯，五名委員包括律師黃文玲，前立委陳宗義，還有國民黨推薦的中華科大副校長李禮仲、輔英科大教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳政治教授蘇子喬，等同對在野黨遞出橄欖枝。

立委（國）賴士葆：「以我個人來講是釋出善意，游盈隆個人來講，我是傾向可接受。」

立院民眾黨團總召黃國昌：「公事公辦理性負責嚴格審查，我更擔心游盈隆教授，會被民進黨自己封殺。」

立院民進黨團幹事長鍾佳濱：「未來立法院審查會會嚴守原則，從適格適任的方式，來審查這份名單。」

綠營為求選務順利進行，不得不妥協，卻引發支持者不滿！游盈隆雖然曾在2000年陳水扁選總統時，擔任核心輔選要角，也在阿扁任內，出任中選會委員、陸委會主委，更三度征戰花蓮縣長、立委，但2019年沒選上民進黨主席後，就退黨專注民調工作。今年大罷免失敗時，還痛罵沈伯洋是民進黨之恥，應該辭去立委。

立委（民）沈伯洋：「對於這個人選是否同意，最主要是要看能力，那至於在私人上面，是否有過互相的批評啊，什麼等等之類的，這個是台灣民主的特色，我不會放在心上。」

針對外界討論，游盈隆回應，他接受提名時，心裡已經覺悟，這是苦差事，接下來，他就是過河卒子，只能向前，不計毀譽，接受最嚴厲的考驗。中選會名單送進立法院後，攻防勢必再起。





