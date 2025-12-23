政院提名游盈隆任中選會主委 鍾佳濱稱黨團未推薦：審查將嚴守原則

針對行政院提名游盈隆擔任中選會主委，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，黨團並未推薦人選，屆時審查將嚴守原則。翻攝自民進黨立法院黨團臉書



行政院昨日（12/22）公布中選會委員提名名單，其中正、副主委分別提名台灣民意基金會董事長游盈隆、東吳大學法律學系教授胡博硯，由於游盈隆近年和民眾黨較為親近，大罷免期間還對聯電創辦人曹興誠、民進黨立委沈伯洋有所批評，引起部分綠營支持者不滿。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今日（12/23）指出，民進黨團沒有推薦人選，未來在立法院的審查會嚴守原則，從適格、適任的方式審查這份名單。

民進黨立院黨團今日上午召開輿情回應記者會，針對中選會委員提名名單，這次是由行政院長卓榮泰提出，事前有先函文請各朝野黨團提供推薦人選，民進黨團則為推薦任何人，因此行政院在參考其他在野黨團提出的人選後，擬定本次名單。鍾佳濱表示，在目前政治氛圍下，某黨團提出的名單，其他政黨的支持者可能就不會滿意，這是可以預期的情況。

針對審查情形，鍾佳濱表示，中選會是獨立機關，要主持國家未來重要的選務，因此未來在立法院審查會嚴守原則，從適格、適任的方式審查這份名單。記者追問，外界認為這份推薦名單是給在野黨遞橄欖枝，游盈隆在大罷免期間對於不分區立委沈伯洋、黨團總召柯建銘及曹興誠也有所批評，是否會影響民進黨團對於游盈隆投票的意願？

鍾佳濱回應，人事同意權的行使，雖然是要審查是否適格、適任，不過無疑還是帶有政治審查的意味，至於這樣是否是遞出橄欖枝，要由在野黨判斷，而不是由民進黨團來主張，同時也向在野黨喊話，表示明年還有重要選舉，希望能趕快審查並通過中選會提名名單，讓中選會能夠持續有效運作。

鍾佳濱強調，游盈隆過去不論是擔任教職，還是在社會主持機構，社會對游盈隆有不同看法，都是必然的事情；未來若游盈隆能通過審查並任職中選會，由於中選會是獨立機關，未來游盈隆有職位在身，就必須嚴守中選會作為獨立機關公正主持選務的要求。至於對各個人選的評論，應該留待審查的時候，各黨團自然會表達。

