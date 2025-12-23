政院提名游盈隆任中選會主委！黃國昌喊「公事公辦」：擔心被民進黨封殺

記者詹宜庭／台北報導

針對行政院提名游盈隆擔任中選會主委，黃國昌表示，民眾黨會公事公辦，沒有個人情誼這件事。（圖／民眾黨團提供）

行政院昨日公布7位中選會委員提名人選，其中由台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主任委員。對此，民眾黨團總召黃國昌今（23日）表示，民眾黨會公事公辦，既然進入立法院人事同意權的審查，就沒有個人情誼這件事，民眾黨正式收到公文以後，就會遵循過去標準作業程序，發問卷給所有被提名人，「但我更擔心游盈隆會被民進黨自己封殺」。

民眾黨團上午召開「揪出法治崩壞 踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會，針對游盈隆被提名任中選會主委，黃國昌表示，現在中選會處於無法運作的狀態是誰造成的？就是卓榮泰，這個違法的責任，台灣社會沒有追究？民眾黨作為在野黨，竟然看了特定週刊才知道，「民眾黨開大門走大路，政院私下找民眾黨推薦人選被我拒絕，請行政院發公文來，並同時發文給國民黨。行政院按照正常程序，民眾黨就會回函推薦適合人選，並跟台灣社會公開說明，推薦了誰、理由又是什麼。」

黃國昌指出，民眾黨公事公辦，過去曾邀請游盈隆到民眾黨國家治理學院演講，是敬重他敢講真話與其在政治學、民調上的專業，但既然進了立法院人事同意權的審查，就沒有個人情誼這件事，就是理性、負責的嚴格審查，回應人民的期待。因此，等到正式收到行政院公文以後，民眾黨就會遵循過去標準作業程序，發問卷給所有被提名人。

黃國昌說，民眾黨會要求所有被提名人說清楚講明白：第一，贊不贊成公投綁大選？第二，中選會是否會剝奪人民公投的權利？第三，是否支持國內移轉投票？第四，針對總統賴清德最近帶頭毀憲亂政的行為，總統可以不公布國會三讀通過的法律嗎？這些被提名人的回答一定會影響民眾黨最後投票的結果，「但我更擔心游盈隆會被民進黨自己封殺」。

黃國昌補充，等到游盈隆來立法院行使人事同意權的時候，自己一定會問他「是賴清德找你，還是卓榮泰找你」，相信絕對是賴清德直接找游盈隆談，因為幕後的藏鏡人就是賴清德。但最起碼賴清德提名游盈隆是還給游盈隆一個公道，聯電創辦人曹興誠曾辱罵游盈隆是民進黨的內奸，撈不到油水才離開，所以賴清德對於游盈隆的提名，最起碼狠狠修理，打臉了曹興誠。

