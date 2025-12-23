政院提名游盈隆任中選會主委！黃國昌曝已準備問卷：是否支持不在籍投票？

民眾黨立法黨團召開「揪出法治崩壞 踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會。陳祖傑攝



行政院昨天宣布，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨會開大門走大路、公事公辦，而且準備好問卷，題目包括「贊不贊成公投綁大選？」、「支不支持國內移轉投票？」等。他強調，被提名人的回答一定會影響民眾黨最後投票的結果，但他擔心游盈隆恐怕不是被在野黨封殺，而是被民進黨自己封殺。

民眾黨團今早召開「揪出法治崩壞 踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會，會後媒體關注政院提名游盈隆擔任中選會主委，民眾黨會不會接受？這是否朝野和解的開始？黃國昌表示，對於中選會名單，民眾黨開大門走大路、公事公辦，過去黨內曾邀請游到國家治理學院演講，因為對方敢講真話，而且敬重游在政治學、民調上面的專業。

黃國昌強調，既然進入立法院人事同意權審查，就沒有個人情誼這件事情，民眾黨將回應人民的期待，理性負責嚴格審查，等待正式收到公文以後，就會遵循過去標準作業程序，發問卷給所有被提名人。

黃國昌透露，問卷會有4條問題：首先，要求被提名人回應贊不贊成公投綁大選？第二，中選會是否會剝奪人民公投的權利？第三，支不支持國內移轉投票？第四，針對總統賴清德最近帶頭毀憲亂政的行為，總統可不可以不公布國會三讀通過的法律？

黃國昌表示，這些被提名人的回答一定會影響民眾黨最後投票的結果，但他更擔心的是游盈隆恐怕不是被在野黨封殺，而是被民進黨自己封殺。

黃國昌提到，雖然提名中選會委員是行政院的責任，但相信游盈隆也會承認，實際的提名人叫賴清德，所以到游前往立法院接受審查時，他一定會問對方「是賴清德還是卓榮泰找你？」他相信絕對是賴清德直接找游談，大家就知道幕後的藏鏡人就是賴清德。

黃國昌認為，提名游盈隆是還給游一個公道，因為大罷免後，聯電創辦人曹興誠曾辱罵游是民進黨內奸、撈不到油水才離開，因此賴清德對於游盈隆的提名，最起碼狠狠修理、打臉曹興誠。

