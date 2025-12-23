政院提名游盈隆任中選會主委 黃國昌曝已準備問卷：是否支持不在籍投票？

民眾黨立院黨團總召黃國昌今天（23日）表示，等他們正式收到公文後，民眾黨將發問卷給所有被提名人，要求清楚回覆4大問題。（圖／李智為攝）

中選會6位委員任期已在11月屆滿，政院昨公布提名名單，由台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主委。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天（23日）表示，「行政院長卓榮泰已經違法了」，中選會提名人選早該提出，但至今未送立法院。他強調等正式收到公文後，民眾黨將發問卷給所有被提名人，要求清楚回覆4大問題，另等游盈隆到立法院接受人事同意權審查時，「我一定會問他，是賴清德找你，還是卓榮泰找你？」

政院昨提名中選會委員人選，除了游盈隆、東吳大學法律學系教授胡博硯出任正副主委，其他委員被提名人，還有律師黃文玲，國民黨推薦2人為中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，民眾黨推薦東吳大學政治學系教授蘇子喬，共5位，任期到2029年11月3日止。

對此，黃國昌今天一早在記者會上直言，自己必須先提醒社會一件事，「行政院長卓榮泰已經違法了」，中選會提名人選早就該提出來，但至今未送立法院，導致中選會現在仍無法運作。他連續質問，「中選會現在法定人數不足、沒辦法運作，是誰造成的？就是卓榮泰。」

黃國昌強調，現在問題不在立法院審不審，而是名單到現在都還沒送到立法院。他接著說，民眾黨作為在野黨，昨天竟是看《鏡週刊》才知道相關名單，「民進黨怎麼會墮落到這種程度，不可思議」。

中選會名單部分，黃國昌強調，民眾黨開大門走大路，但若要私底下找他們推薦，會被他拒絕。他公開要求行政院發公文，且除了民眾黨外，也要問國民黨，按照正常的程序來。

黃國昌表示，等他們正式收到公文後，民眾黨將依照既有標準作業程序，發問卷給所有被提名人，要求清楚回覆4大問題，包括是否贊成「公投綁大選」；中選會是否會自居於過去的公投審議委員會角色，剝奪人民公投權利；是否支持國內移轉投票；針對賴清德近期「帶頭毀憲亂政」行為，總統是否可以不公布國會三讀通過的法律？

至於政院提名游盈隆擔任中選會主委，黃國昌表示，民眾黨公事公辦，他們過去也曾邀請游盈隆到民眾黨國家治理學院演講，是基於敬重他敢講真話、專業，但他強調，「既然進立法院人事同意權審查，就沒有個人情誼這件事，民眾黨一定會理性負責、嚴格審查，回應人民期待。

黃國昌提到，民進黨口口聲聲說在野黨杯葛綠提出的人事案，但根本不是事實。他以考試院人事案為例，「為什麼審計長獲得大家一致支持？因為他有做好他的工作，敢監督政府」，才因此獲得跨黨派支持。

黃國昌直言，問題出在民進黨提出的部分人選「綠友友」，只會抱總統賴清德的大腿，這樣的人選當然會被刷掉，否則就會讓被提名者無法無天，順從一個人的獨裁意志。他也透露，等游盈隆到立法院接受人事同意權審查時，「我一定會問他，是賴清德找你，還是卓榮泰找你？」而他相信賴清德就是中選會提名人選的藏鏡人。



