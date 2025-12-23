政院提名游盈隆掌中選會 他酸打臉曹興誠

▲政院提名游盈隆掌任選會主委，民眾黨立委黃國昌狠狠打臉曹興誠。（圖／記者呂炯昌攝，2025.12.23）

[NOWnews今日新聞] 中選會6位委員11月3日任期屆滿，行政院昨日宣布，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委。不過，由於游盈隆曾批評大罷免是民主之恥，更屢屢槓上推動大擺免的聯電創辦人曹興誠，也不滿民進黨立院黨團總召柯建銘獨斷，名單一出引發青鳥崩潰。民眾黨立委黃國昌今（23）日就表示，提名游盈隆是在狠狠打臉曹興誠。

綠營推動大罷免期間，曹興誠與游盈隆數度槓上，曹興誠酸游盈隆是「民進黨內奸」，當年退出民進黨「因無油水可撈」，游盈隆忍了3個月，對曹興誠發出最後通牒，要求曹興誠7日內公開道歉，否則將正式提告。游盈隆在11月時表示，他已在經過近三個月的冷靜與全盤思考後，委託律師事務所向曹興誠寄送律師函，要求對方在收到後7天內，就指控他是「中共地下黨員」、稱他批評「花蓮人民主程度低」、並指其離開民進黨是「因無油水可撈」等不實言論，公開道歉。

廣告 廣告

民眾黨立法院黨團今日舉行「揪出法治崩壞 踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會，包括台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立委劉書彬等出席。由於過去游盈隆曾參加民眾黨舉辦的活動，與民眾黨關係良好，會後媒體詢問政院提名游盈隆擔任中選會主委，民眾黨是否會支持。

對此，黃國昌說，民眾黨敬重游盈隆敢說真話、敬重其在政治學與民調的專業，但既然進了人事審查，「就公事公辦、沒有私人情誼。」民眾黨會理性負責嚴格審查，回應人民期待。等到正式收到行政院公文後，民眾黨將遵循過去標準作業程序，發問卷給所有被提名人，問題包含「是否贊成公投綁大選？」「會不會像今年夏天的中選會自居公審會，直接沒收公投案？」「是否支持國內移轉投票？」「會支持總統帶頭毀憲亂政、不公布立法院三讀後的法律嗎？」所有的問卷回答結果，都會影響民眾黨團投票意願。

黃國昌還說，大家回想民進黨口口聲聲說，在野黨無理的杯葛民進黨所提出來的人事案，這根本不是事實，考試院正、副院長跟考試委員少數不適任被刷掉，有沒有通過有通過，審計長所有的在野黨都很贊成票，有沒有通過有通過，為什麼審計長獲得大家一致的支持，因為他有做好他的工作，他敢監督政府表現得像一個審計長。

黃國昌說，但民進黨當他們提出了所謂的綠友友，只會抱賴清德的大腿、唯賴清德是從，民眾黨就會刷掉，因為不刷掉的後果是什麼？從這這一次這5位綠色司法獨夫所幹出親手毀掉憲法法院的事，大家就看得出來，當立法院只是橡皮圖章遂行一個人的獨裁意志的時候，所提出來的人選就無法無天，什麼事情都幹得出來，這一次這5位綠色司法獨夫所幹的可恥的事情，不就彰顯了，人事同意權嚴格審查這件事情有多重要嗎？

黃國昌說，「現在我們在討論的中選會，請容我再提醒一次，卓榮泰已經違法，」現在中選會不能夠運作100%的責任在卓榮泰身上，當然他知道在制度上面是行政院院長提名，但是他相信有游盈隆也會承認實際的提名人叫做賴清德，等到游盈隆來立法院行使人事同意權的時候，「我一定會問他是賴清德找你，還是卓榮泰找你，我相信絕對是賴清德直接找游老師談，大家都知道背後的藏鏡人叫什麼，叫賴清德」。

黃國昌還說，不過最起碼賴清德的提名游盈隆，還給游盈隆一個公道，什麼公道？因為曹興城曾經辱罵「游盈隆說他是民進黨的內奸，撈不到油水才離開的」，賴清德對於游盈隆的提名，最起碼狠狠修理、打臉了曹興誠。

張啓楷補充表示，游盈隆按自身專業反對大罷免，除了得罪曹興誠，還被民進黨立委沈伯洋說是民進黨之恥，讓青鳥群起圍攻、在網路上公審游盈隆。獨立機關中選會對台灣民主非常重要，不該干預，過去主委無黨籍張博雅、黃石城都受敬重，但後面卻被民進黨搞爛。民眾黨會嚴審中選會人事，期待看到有風骨的中選會委員辦好選務。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

防跨年恐攻！北市26日辦大規模反恐演練 警政署最強反恐部隊曝光

張文隨機傷人釀4死！北捷檢討：導入AI監視器、App推播危安事件

防隨機攻擊模仿效應！北市「跨年晚會」維安強化場域人車安檢