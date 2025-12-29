政院提名游盈隆等7人任中選會委員 函請立法院審查

（中央社記者高華謙台北29日電）行政院今天說，考量學經歷與政黨比例，已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯、委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院，期盼儘早依法審查通過。

中選會目前僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議。根據中央選舉委員會組織法，行政院長應於委員任滿3個月前，依程序提名任命新任委員，並經立法院同意後任命。

行政院表示，因應中選會6位委員（含主任委員及副主任委員）任期屆滿，及1位委員請辭後遺缺，行政院已將提名的7人名單函送立法院審查。

提名名單為台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另提名5位委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義、國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

行政院指出，中選會是貫徹憲法保障民主法治及人民參政權的獨立機關，為確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正性與專業性，行政院除循往例徵詢公正人士外，並函請立法院朝野各黨團推薦具法政相關學識、經驗的適任人選。

行政院說，這次提名秉持含納各黨推薦、橫跨朝野背景、兼具理論實務、中央地方經驗等原則，其中除了陳宗義是繼任請辭委員遺缺，任期至民國116年11月3日止外，其餘6人任期均至118年11月3日止。

行政院強調，被提名人專長包括法政相關領域，學經歷俱優，行政院在提名時已考量政黨比例，符合中選會組織法規定，期盼立法院能儘早依法定程序審查通過，使未來選務工作順利推動。（編輯：萬淑彰）1141229