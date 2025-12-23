即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

行政院昨（22）日證實，經朝野各政黨推薦後，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆任主委、東吳大學法律系教授胡博硯為副主委；由於游盈隆在綠營支持者而言，是相當有爭議性的人物，因此對於政院的決定許多人非常不理解。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（23）日指出，民進黨團沒有推薦人選，而未來在立法院的審查會嚴守原則，從適格、適任的方式審查這份名單。

民進黨立院黨團今日上午召開輿情回應記者會，出席的人包含鍾佳濱、不分區綠委范雲、黨團書記長陳培瑜；就政院提名的中選會主委游盈隆一事，鍾佳濱表示，這次由行政院長提出中選會的委員名單，事前有透過函請各朝野黨團提供推薦人選。

接著鍾佳濱透露，民進黨團沒有推薦人選，因此參考在野政黨黨團推薦人選後，可想而知目前的政治氛圍下，某黨團提出的名單，其他政黨的支持者可能就不會滿意，這是事先就得知的。

話鋒一轉，鍾佳濱指出，中選會是獨立機關，為了要主持國家未來重要的選務，因此未來在立法院的審查會嚴守原則，從適格、適任的方式審查這份名單。

記者追問，外界認為這份推薦名單算是給在野黨橄欖枝，而游盈隆在大罷免期間對於不分區綠委沈伯洋、黨團總召柯建銘、聯電創辦人曹興誠有所批評，是否會影響民進黨團對於游盈隆投票的意願？

鍾佳濱則說，由於人事同意權的行使，雖然要審查其是否適格、適任，無異的還是帶有政治審查的意味，因此如果在野黨認為這份推薦名單包含其推薦的意見，至於這樣是否是遞出橄欖枝，要由在野黨判斷，而不是由民進黨團來主張。

他喊話，歷經人事同意權在立法院遭到強力杯葛與抵制後，接下來明年有重要選舉，希望能趕快審查並通過中選會提名名單，讓中選會能夠持續有效運作。

綜合上述，鍾佳濱強調至於游盈隆過去不管擔任教職，還是在社會主持機構，社會對游盈隆有不同看法都是必然的事情；未來若游盈隆能通過審查擔任職務，而中選會是獨立機關，因此未來擔任主任委員的人有職位在身，就必須嚴守中選會作為獨立機關公正主持選務的要求。

最後，鍾佳濱也強調，目前這份名單公布後，還沒有進入立法院審查，對於各個人選的評論，應該留待審查的時候，各黨團自然會表達。

原文出處：快新聞／政院提名「他」任中選會主委 民進黨團未推薦：審查會嚴守原則

