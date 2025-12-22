政院提名7名中選會委員人事 提名游盈隆任主委、胡博硯當副主委

台灣民意教育基金會董事長游盈隆。（圖／資料照片，圖源：翻攝自游盈隆Facebook）





目前中央選舉委員會裡，僅剩4位委員在任，包含主委李進勇等6位委員任期已於11月3日屆滿。對此，行政院今（22）日宣布，已提出7名中選會委員人事提名名單，其中提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為主委，東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委。

行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」及「中央地方經驗」等原則，作為提名中選會委員的重要標準，並於今年10月底，函請立法院朝野各黨團推薦人選。

李慧芝說明，中國國民黨及台灣民眾黨11月初向政院提出推薦名單，卓榮泰審酌後，確定7位提名人選，包括財團法人台灣民意教育基金會董事長游盈隆擬任委員並為主任委員，另提名東吳大學法律學系教授胡博硯擬任委員並為副主任委員。

李慧芝亦表示，其他提名人選包括，律師黃文玲、中華科技大學副校長李禮仲（中國國民黨推薦）、輔英科技大學教授蘇嘉宏（中國國民黨推薦）、東吳大學政治學系教授蘇子喬（台灣民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

李慧芝另表示，因前中選會委員蒙志成已於今年6月27日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義擬任委員，補餘原任期至2027年11月3日止。

李慧芝最後表示，待行政人事作業程序完備後，完整名單將送請立法院行使人事同意權，期待立法院早日審議通過，使未來選務工作順利推動。

