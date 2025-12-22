政院提名7名中選會委員 民眾黨團盼超越黨派貫徹選務公正

依《中央選舉委員會組織法》規定，中選會須至少5名委員出席，方能召開委員會議並作成決議。（圖／CTWANT攝影組）

行政院今（22）日公布7名中央選舉委員會委員提名名單，其中台灣民意教育基金會董事長游盈隆被提名為中選會主任委員。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，樂見具專業背景的優秀人才進入中選會，期盼新任委員能秉持超越黨派的精神，確保選務運作的公平與公正。

行政院22日提名7名中選會委員人選，包括游盈隆、胡博硯、黃文玲、陳宗義、李禮仲、蘇嘉宏與蘇子喬。（圖／侯小侯攝）

依《中央選舉委員會組織法》規定，中選會委員人數須為9至11人，且至少需5位委員出席，才能召開委員會議並作成決議。然而，隨著11月3日共有6位委員屆滿卸任，目前中選會僅剩4名委員，未達法定開會門檻，恐影響選務正常運作，甚至牽動2026年地方縣市選舉的相關作業。

廣告 廣告

行政院此次提名名單包括，游盈隆出任主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主任委員，其餘5名委員人選為律師黃文玲、前桃園縣（市）長陳宗義、中華科技大學副校長李禮仲（國民黨推薦）、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及東吳大學政治系教授蘇子喬（民眾黨推薦）。

民眾黨團表示，中選會委員長期懸缺，行政院此次提出名單「雖遲但總比不到好」。民眾黨團強調，將依法、依職權對人選進行嚴格審查，並期待新任委員能秉持超然立場，確保選務的公平性、公正性與客觀性。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

犯案前一天戶頭僅剩39元！張文帳戶乾淨單純 母每季匯3萬

手搖飲「大露LOGO」挨轟道歉難止血 「最強珍奶股」跌半根逾7％

余家昶擋刀身亡！友人淚揭鄭捷案「你說會挺身而出」：10年前的話兌現了