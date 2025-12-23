政院提名7名中選會委員 王鴻薇：審查重點聚焦公正立場

行政院提名7名中選會委員人選，國民黨立委王鴻薇23日表示，審查重點在於委員能否維持超然獨立與公正立場。（資料圖／黃耀徵攝）

行政院提名7名中央選舉委員會委員人選，其中台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯出任副主任委員。對此，國民黨立委王鴻薇今（23）日表示，審查委員的重點在於是否能夠維持超然獨立與公正立場，未來投票結果將尊重黨團大會所作出決議。

目前中選會僅剩4名委員，依規定未達開會或作成決議所需的最低門檻5人。為補齊委員人數，行政院此次提名7人，除游盈隆擔任主任委員、胡博硯出任副主任委員外，其餘委員人選包括律師黃文玲、前桃園縣（市）長陳宗義、中華科技大學副校長李禮仲（國民黨推薦）、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及東吳大學政治系教授蘇子喬（民眾黨推薦）。

談及國民黨內部對相關人選的看法，王鴻薇表示，不排除國民黨支持游盈隆擔任中選會主委，但目前僅能代表她個人意見，最終投票立場仍須尊重黨團大會的集體決定。

王鴻薇進一步指出，尊重各黨團提出的推薦人選，但最重要的仍是委員能否秉持超然獨立與公正立場。她也提到，游盈隆過去曾有民進黨背景，後來已退黨，且並非因擔任中選會主委而退黨，目前以無黨籍身分參與，這一點在審查上可以接受。

