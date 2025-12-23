政院提名7名中選會委員 羅智強：確保選務中立是基本要求

行政院22日提名7名中選會委員人選，包括游盈隆、胡博硯、黃文玲、陳宗義、李禮仲、蘇嘉宏與蘇子喬。（圖／周志龍攝）

行政院提名7名中選會委員，其中台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主委。相關名單能否順利過關，仍有待立法院審查與投票結果。國民黨立法院黨團書記長羅智強昨（22）日表示，落實選務中立是所有被提名人的最基本要求，並透露國民黨團將於黨團大會中，決定全體黨籍立委的投票方向。

行政院此次提名的中選會委員名單，包括游盈隆擔任主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯出任副主任委員；其餘5名委員人選分別為律師黃文玲、前桃園縣（市）長陳宗義、中華科技大學副校長李禮仲（國民黨推薦）、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及東吳大學政治系教授蘇子喬（民眾黨推薦）。

廣告 廣告

對此，羅智強指出，中選會肩負全國選舉事務，確保選務中立不僅是最基本要求，更是最重要的原則。國民黨團在審查過程中，將善盡立法院監督責任，逐一檢視被提名人的資格、立場與過往紀錄。

由於目前中選會僅剩4名委員，未達法定開會門檻，此次名單人選通過與否將影響未來選務工作的運作。對此，羅智強透露，國民黨團未來將透過黨團大會決定全體黨籍立委的投票意向；他也指出，在賴政府屢遭質疑毀憲亂政的情況下，一個嚴守中立、超然獨立的中選會，是全民最後的期待，也是台灣民主制度的重要防線，國民黨團將全力捍衛。

國民黨立法院黨團書記長羅智強表示，確保選務中立是中選會委員最基本，將善盡監督責任審慎把關。（圖／CTWANT攝影組）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／樂天女孩再爆離隊潮！未續約名單曝光 新球季未開已走7人

手搖飲「大露LOGO」挨轟道歉難止血 「最強珍奶股」跌半根逾7％

獨家／曾與男神彭于晏交往 林珈安遭爆斷七年婚疑與孫芸芸弟戀愛中