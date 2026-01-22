政院提案國民年金給付增至5千元 排富門檻擬同步放寬

行政院22日宣布通過《國民年金法》部分條文修正草案，主要內容包含擬提高給付、放寬排富、強化連動CPI調整機制與刪除強制被保險人配偶代繳保費規定等。

衛福部社會保險司司長張玉璇說明，本次院版草案規劃，老年年金（包含A式與基本保證年金）、遺屬年金與原住民給付的給付基數，將從每月4049元調升至每月5000元，增加金額為951元；身障基本保證年金則從每月5437元調升至每月6715元。預計共會有176萬人受惠。

另外，由於國民年金的排富基準上路17年至今未曾調整過，已與現今經濟環境、民眾資產水準產生落差，因此本次也擬同步調整老年基本保證年金、身障基本保證年金及原住民給付的排富門檻，包含年度個人綜合所得稅各類所得總額從50萬調升至60萬；個人土地及房屋總值則從500萬元大幅提升至1025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限。

張玉璇解釋，「也就是如果房子是自住的話，就沒有上限。」

而原先《國民年金法》中僅規定每4年依據消費者物價指數（CPI）進行調整，但由於近年物價持續上漲，本次衛福部也新增定期檢討機制，每次調整屆滿2年後就會進行檢討，只要2年內CPI成長率達3%，就會進行調整以因應通膨。

至於現行《國民年金法》規定，被保險人與配偶互相負有連帶繳納義務，若配偶未在期限內代繳保費，將被處以3000元至1萬5000元罰鍰，被批評是「懲罰婚姻」，因此本次也刪除強制被保險人配偶代繳保費相關規定。

行政院發言人李慧芝表示，政院將請衛福部積極與立院各黨團溝通協調，以求早日完成修法程序，照顧參加國保的民眾。

但李慧芝也轉述行政院長卓榮泰裁示，若《國民年金法》修法通過，並從今年起調整發放額度，則相關經費需待中央政府總預算完成法定程序後，再以追加預算方式編列，呼籲立法院盡速審議總預算。

