政院提游盈隆中選會主委7人名單曝 藍黨團：黨團大會決定投票意向

羅智強指中選會委員單將交全民檢視、依法審查。資料照 李政龍攝



行政院今（22日）正式公告新任中選會正副主委及委員提名名單。國民黨立院黨團書記長羅智強表示，本次中選會委員，國民黨團將依照立法院法定程序，依法審查。審查結果將交由黨團大會決定全體黨籍委員投票意向。

中選會6名委員任期11月3日屆滿，目前僅剩4名委員。行政院今指出，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主委、東吳大學法律學系教授胡博硯出任副主委，以及中選會委員被提名人陳宗義、黃文玲、李禮仲（中國國民黨推薦）、蘇嘉宏（中國國民黨推薦）、蘇子喬（台灣民眾黨推薦）共計七人。

廣告 廣告

羅智強指出，中選會主掌全國選舉事務，確保選務中立是對被提名人最基本的要求。國民黨團將在審查過程中，必定善盡職責，落實監督。

羅智強強調，在賴政府毀憲亂政之際，一個嚴守中立的中選會，是全民最後的期待，也是台灣民主的最後防線，國民黨團絕對捍衛到底。

更多太報報導

中選會提名名單終出爐！民眾黨團：遲到總比不到好 依法嚴格審查

中選會提名名單出爐！游盈隆主委、胡博硯副主委 藍白推薦人選入列

批政院反覆寡信 民眾黨團婉拒張惇涵溝通中選會人事