政院提游盈隆任中選會主委 羅智強曝必考題：是否舉辦立院通過之公投案？

國防特別條例立院程序委員會，立委羅智強發言。李政龍攝



行政院昨天宣布，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員。國民黨立法院黨團總召羅智強今（12/23）天表示，朝野對立氛圍非常嚴重，但該肯定要肯定，希望未來大法官、NCC提名上，也可以徵詢在野。他透露，接下來的中選會人事審查過程一定會有必考題，比如立法院通過的公投案，中選會會不會按照《公投法》進行？還是像前主委李進勇一樣違法拒絕執行？

對於政院提名游盈隆擔任中選會主委，羅智強說，雖然朝野對立嚴重，但這次行政院的做法，他覺得可以給予肯定的。他說，這次政院一開始就讓朝野政黨推薦人選，「我就是做對了」，希望未來大法官、NCC提名等比照這種模式，因為新國會在野才是多數，這個尊重是賴清德上任來比較好的做法。

廣告 廣告

羅智強表示，這次藍白推薦的人選都有進入提名名單，這是好開始，對於游盈隆，他覺得對方是相對中立，接下來會在黨團大會形成共同態度，對於名單要採取同意或不同意，決定哪些委員要通過、哪些委員不適格。

羅智強認為，朝野對立氛圍非常嚴重，但該肯定要肯定，至少徵詢在野就是好開始，徵詢名單有部分放上去，這也是好開始，「這些好的開始，可以放在其他機關的人事提名，要不要做，還是存乎賴清德、卓榮泰一心。」

羅智強透露，接下來的人事審查過程一定會有必考題，比如明年恢復公投綁大選，立法院通過的公投案，中選會會不會按照《公投法》進行？還是像前主委李進勇一樣違法拒絕執行？這都是審查過程中的觀察點。

更多太報報導

政院提名游盈隆任中選會主委 鍾佳濱稱黨團未推薦：審查將嚴守原則

獲提名中選會主委「跳火坑」？游盈隆：過河卒子、接受最嚴厲考驗

政院提名游盈隆任中選會主委！黃國昌曝已準備問卷：是否支持不在籍投票？