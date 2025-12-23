政院提游盈隆任「中選會主委」昌：怕他被綠封殺

民眾黨主席黃國昌。（圖／東森新聞）





中選會人事再掀風波！行政院提名游盈隆、胡博硯出任中選會正副主委，被視為向在野遞出橄欖枝，但民眾黨主席黃國昌強調「公事公辦」，將嚴審被提名人立場；藍營則批評，這是兩面手法。只見在野黨對中選會人事案砲聲隆隆，朝野要迎來和解曙光，恐怕難上加難。

民眾黨主席黃國昌話說得酸，因為政院提出的中選會委員名單中，正副主委游盈隆及胡博硯，過去都與民眾黨有不錯交情，也因此被解讀為執政黨向在野遞出橄欖枝。

立院黨團幹事長鍾佳濱：「在野黨如果認為這份推薦名單，有包含他們所推薦的意見，這樣是不是遞出橄欖枝，就要由在野黨來判斷。」

民眾黨主席黃國昌：「到現在都還沒提到立法院，我們昨天竟然是看特定的週刊，才知道中選會人選。」

立院黨團幹事長鍾佳濱：「明年有重要的選舉，我們希望它能夠趕快通過審查，讓中選會能夠持續有效運作。」

民眾黨主席黃國昌：「台灣民眾黨會遵循過去的標準作業程序，發問卷給所有被提名人。」

把條件說清楚、講明白，不讓私交成為軟肋，要求政院先把公文送到黨團來，但話鋒一轉。

民眾黨主席黃國昌：「賴清德提名游盈隆，還給游盈隆一個公道，曹興誠曾經辱罵游盈隆，說他是民進黨的內奸，撈不到油水才離開。」

立院黨團首席副書記長林沛祥：「不管是中選會主委，還是大法官，還是NCC人事，全民期待的是，獨立機關能夠獨立行政、獨立監督、獨立超然，做到公平公正。」

原以為中選會提名人背景，能讓朝野迎來和解曙光，但光還沒照進立院，在野黨已先開罵府院。

