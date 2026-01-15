政院提老農津貼加碼至1萬 估每年增129億元經費

朝野立委近期陸續提案，擬將老農津貼從現行8110元調整至1.2萬至1.5萬元不等，行政院則於15日宣布，提出院版「老年農民福利津貼暫行條例」修正案，擬將老農津貼的發放額度從2026年起調整至每月1萬元，且會每4年定期調整發放額度、排富門檻。

除調升額度外，農業部也在草案中新增定期檢討機制，會在每次調整發放額度的2年後啟動檢討，若CPI成長率達3%以上，便會再次進行調整。

農業部次長胡忠一說明，為避免發放老農津貼費用排擠農業建設等相關預算，因此在納入近年CPI成長幅度、經濟環境等因素後，決定將老農津貼調升至每月1萬元。

此外由於老農津貼的排富條款自2013年實施後便未再調整，本次草案中也將農業所得以外的個人綜合所得稅各類所得總額門檻，由50萬元調整至60萬元；個人所有土地及房屋財產價值門檻，則由500萬元調整至1025萬元；此外也刪除唯一自住房屋扣除上限。據農業部估計，院版提案若實施後，每年需增加129億元經費。

胡忠一解釋，雖然請領老農津貼人數近年來已逐年減少，但若以去（2025）年10月底的請領人數52.9萬人來計算，每人每月增加發放1000元，全年就會增加63.5億元支出。以本次調幅1890元來說，預計共將增加120億元預算；另外9億元則來自排富門檻鬆綁後，新增可領取的7654人。