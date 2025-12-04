政院提財劃法覆議！明院會表決 藍白堅拒邀卓揆報告

行政院針對《財劃法》修正案提起覆議，立法院長韓國瑜召集黨團協商。翻攝國會頻道



立法院上月三讀通過《財劃法》修正案，行政院指出6大窒礙難行之處，並提起覆議案。立法院長韓國瑜今（12/4）天召集黨團協商，民進黨團一直要求應邀請行政院長卓榮泰到立法院說明提案理由，但遭藍白拒絕，韓國瑜因此宣告明天召開全院委員會審查覆議案，而且不邀請卓榮泰列席說明，同日改開院會進行記名投票表決。

針對行政院提覆議案，今天協商焦點在於是否邀請卓榮泰到立法院進行報告，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，在野一直批評卓揆「最會提覆議」，但有果必有因，而因就是藍白一年內對《財劃法》修3次，才逼使行政院不得不再度提覆議。

廣告 廣告

鍾佳濱直言，如果在野認為行政院長不稱職，那就提起不信任案，不然就遵循最基本的民主原則，讓行政院說明為何提覆議，解釋有何窒礙難行之處。

不過國民黨團書記長羅智強說，卓榮泰8度提覆議，「賴皮院長」是鐵板釘釘的事，而且「覆議來我們一定踢回去」，為了節省時間，加上這段時間卓不知道開幾次記者會，要講的都講了，所以不用請卓揆來立法院報告，明天就直接否決回去。

民眾黨團總召黃國昌認為，去年白營一直要求行政院提出草案，卻永遠得到「現在版本就是最好版本」的答案，既然如此，為什麼又突然拿出草案？他表示，卓榮泰開過幾次記者會，要講的話全部都講了，沒必要讓中華民國史上最會提覆議的院長，再來立法院進行任何的報告。

經過三輪發言後，朝野仍無法取得共識，韓國瑜作出2項結論：

1、同意12月5日院會報告事項處理完畢，同日改開全院委員會審查《財劃法》覆議案，且審查時不邀請行政院院長列席說明，由各黨團各推派1人發言，每位委員發言時間為5分鐘。

2、全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決，並由各黨團各推派1人擔任投、開票監察員，領、投票時間為1小時，其餘相關投票事務工作依例授權議事處辦理。

最後朝野沒有異議，黨團三長簽字通過。

更多太報報導

《財劃法》覆議案若遭否決 政院：將採取合憲救濟手段

再攻蘇巧慧 劉和然：迴避政院版財劃法修法砍人口權重真相

卓榮泰喊話立法院：通過總預算和《財劃法》福國利民政策才有所表現