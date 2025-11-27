政院提財劃法覆議 蔣萬安批「蓋牌」：應提具體試算數字

台北市長蔣萬安在台北市議會總質詢備詢。 圖：張良一 / 攝（資料照）

行政院今（27日）通過再修正版財政收支劃分法覆議案，台北市長蔣萬安下午赴議會接受市政總質詢，他喊話，目前看政院版有很多不確定性或新增概念，政院應提出具體試算數字，不知是政院算不出來，還是有數字卻不願意公布、蓋牌，不管哪種方式，都不是理性討論的方式。

國民黨議員鍾沛君質詢關注財劃法可能對北市造成的影響，蔣萬安表示，目前很難對行政院版本評論好或不好，因沒具體試算數字出來，沒有任何討論基礎，且從政院版法條內容來看，有很多不確定性、新增概念，讓地方政府不了解，希望政院提出試算數字，看到底可獲得多少統籌分配稅款、一般性補助款及計劃性補助款，才能有後續討論基礎。

鍾沛君認為，中央雖然透過各式各樣計畫補助，維持地方財政規模，因應持續擴張的市政需求，但正本清源的做法做法應逐一盤點事權歸屬，若實務上屬於地方業務，就該從公式上劃分稅收比例，變成法定稅入，而不是每年都要讓地方政府看中央臉色。

國民黨議員柳采葳也詢問，政院再度提覆議，這樣有助於朝野溝通？蔣萬安回應，這樣只會造成行政立法更加對立，尤其政院已提出版本，更應好好跟地方政府討論，最基本，總要有試算數字，才能進一步討論，但不知道是政院算不出來，還是有數字卻不願意公布、蓋牌，不管哪種方式，都不是理性討論的方式。

柳采葳指出，據她團隊大概試算院版財劃法，北市未來可能少分配到250億至300億元統籌分配稅款。財政局長胡曉嵐表示，確實有可能發生。

柳采葳也邀請各個局處首長上備詢台，說明北市若少這300億所可能造成的影響，包含教育局電費補助、三章一Q、生生有平板、女性生理用品等；交通局則提到公車補貼、TPASS基北北桃補貼也沒了、相關交通安全工程預算也恐受排擠；社會局說最讓人擔心的部分是托育補助與生育津貼短少等。

蔣萬安說，希望政院提具體數字，但不提卻繼續蓋牌，或是提了版本卻算不出來，這不是好好面對問題的態度。

