政院提財劃法覆議 陳其邁力挺：若有需要願到立法院說明

高雄市長陳其邁（站立者）。（洪靖宜攝）

立法院14日三讀修正通過《財劃法》部分條文，行政院院會今將提覆議案，這也是行政院長卓榮泰任內所提的第八個覆議案。高雄市長陳其邁27日在議會指出，高市府認為政院對藍白財劃法應提覆議、政院版本應付委且納入地方意見，如果立院有需要且不嫌棄，他願意到立院說明。

高雄市議員林智鴻於27日總質詢關切財劃法爭議，他提到行政院今覆議，詢問市長陳其邁立場。

陳其邁回應，市府認為行政院要提覆議，行政院版本應付委到立法院審議，同時納入地方意見，如立法院有需要，不嫌棄高雄的話，他願意到立法院說明，對高雄產生影響詳細報告。

他說，立法院既然採合議制，不應該排除地方聲音，他提及，上次邀請他，卻不讓他講話，他願意表達意見。陳其邁說，各版本比較必須考慮台灣整體發展，他舉例，如生育補貼，台北市第一胎發4萬、高雄3萬元，屏東僅2萬元，他認為，每個人應同等被照顧。

陳其邁認為，藍白版本會造成有錢的更有錢，也會排擠到建設性補助，造成南北差距，這並不平衡，基本福利如交通必須基本需求被滿足，而非擴大城鄉差距，呼籲政黨立場先撇在一邊，「帳」一起算清楚，均衡照顧才是全民期待。

