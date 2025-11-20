政院提高鳳凰颱風救助 弱勢學生可獲獎助學金

行政院災害防救辦公室主任王怡文說明鳳凰颱風補助措施。(行政院提供)

之前鳳凰颱風來襲，造成花蓮縣萬榮鄉與鳳林鎮也受災，行政院今天(20日)在院會中通過兩個鄉鎮符合「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」的災區範圍，將提供慰問金協助，同時也針對大專以下弱勢學生，提供助學金5千元到1萬5千元補助。

行政院災害防救辦公室在院會中進行「鳳凰颱風災害救（協）助事項」報告，災害防救辦公室主任王怡文指出，為了協助受災的萬榮鄉與鳳林鎮能儘速重建，除了確認兩個鄉鎮適用特別條例外，也提供既有法令通案救助及專案加碼救助。在既有法令的通案救助中，政府將提供災區民眾60萬元的死亡或失蹤慰問金、重傷者15萬元慰問金，另外在租屋補助上，提供每人每月3千元補貼，最長6個月；淹水補助方面，低收入戶或中低入戶淹水50公分以上，每戶5千元，安遷賑助則是每人1萬元，每戶最高5萬元，此外，對於受災的學生，也提供低收入戶及中低收入戶子女補助，就讀大專校院者每人1萬5千元、高中職學生每人1萬元、國中小學生每人5千元的助學金。

若受災民眾為農民、勞工或原住民等，分別提供農業天然災害現金救助，天災低利貸款到115年7月31日前免息，提供天災臨時工作每小時190元等支持。

而在專案加碼方面，除原有補助規定之外，淹水救助新增三項發給補助，包括淹水達30公分發給1萬元；50公分以上且有財損證明，在原有2萬元之外，特別加發3萬元；100公分以上且有財損證明，在原有2萬元之外，特別加發8萬元。〈bite〉另外，鳳凰颱風也造成蘇澳有一名不幸死亡民眾，災防辦表示，依現行規定中央慰問20萬元、賑災基金會慰助40萬元，本次比照馬太鞍溪災害罹難者的標準，將中央慰助金提高至100萬元。

另外，也提供災害企業復工貸款每家最高50萬元及原有貸款利息補貼每家最高40萬元，幫助企業儘快恢復。

行政院院長卓榮泰聽取報告後指示，請經濟部依地方政府實際勘定淹水戶數，以最快速度發放慰助金。關於農業損失、醫療協助、原住民扶助等各方面，請農業部、衛生福利部及原住民族委員會依據各項現有補助規定從速落實執行。

卓榮泰院長也指示，依從優、從寬、從速原則執行補助，請中央各部會於救助專區建置資訊圖卡，務必簡明易懂，讓民眾可清楚掌握自身權益，全力協助受災民眾與企業進行災後復原與重建。