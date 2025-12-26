政治中心／綜合報導

國民黨立委翁曉玲等7人，日前赴中國廈門參與台商協會活動，又引發爭議！行政院提出"兩岸人民關係條例"修法草案，要求立委赴中得經過許可，且若與中共黨政軍接觸，回台須將過程公開，陳玉珍質疑現在是要打仗了嗎？沈伯洋強調立委容易接觸機密，不用審查風險很高，政院提案至關重要。

立委翁曉玲、林思銘等七名立委，日前才剛赴中國廈門參加台商協會活動。國民黨立委去中國像"走廚房"，甚至被酸是去"領旨"，行政院決定修法列管。

政院提「兩岸人民關係條例」修法草案 立委赴中須經許可

包括翁曉玲在內等國民黨立委頻頻赴中，引發各界討論。（圖／民視新聞）





"兩岸人民關係條例"修正草案，現行只規定政務人員、縣市首長、涉國安機密人員，到中國須經聯審會審查許可，違法可罰200萬到1000萬，修法後包括立委赴中也要經過許可，陸委會點出修法原因。





行政院祭出修法，要求立委與村里長赴中必須經過許可。（圖／民視新聞）





陸委會主委邱垂正：「立委本身問政經常熟悉我們，國家安全利益相關機密，過去也曾經用概括的條款，立法院都以沒有明文規定，或是要我們尊重國會自主，這次我們修正，就是把立法委員正式明文列管，民選公職人員是包括立法委員，到地方村里長皆屬之。」

不只立委列管，村里長也包括在內，且若與中共黨政軍接觸，返台後必須將時間、地點、事由與過程公開揭露，藍營立委對此頗有微詞。

立委（國）陳玉珍：「民進黨是打定主義想要打仗是嗎，民意代表是老百姓選的，如果老百姓覺得，這個民意代表做得不好，覺得說他可能會出賣我們的國家，老百姓自然會趕他下台。」

立委（民）沈伯洋：「立委就在我之前的研究一直以來，他就是屬於風險最高的一群，他容易接觸到國家的機密，也可以接觸到這個地方，所有的不管是頭人等等人物，然後又可以輕易的到中國去，卻不受任何的審查，不是說不能去，但是去了之後必須要能夠透明，也才能夠對國人交代，所以政院能夠提出來這樣的版本，其實是至關重要。」

沈伯洋提案赴中報備法案，遭藍白擋下超過750次，這回換政院出手，勢必再成朝野攻防焦點。

原文出處：政院提「兩岸人民關係條例」修法草案 立委赴中須經許可

