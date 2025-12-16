政院提「終身監禁」修法 民團控訴有違國際人權

日前行政院提出《刑法施行法》等修正案，增加無期徒刑不得假釋等制度。對此，人權團體今天(16日)召開記者會表達嚴正反對立場，認為修法內容不但無助社會安全，更有違反國際人權的疑慮，甚至會造成獄政體系崩壞，他們呼籲停止並撤回相關修法。

2024年憲判8號結果出爐後，台灣的死刑判決需達一致決，被解讀為「名存實亡」。後續在野黨陸續提出「終身監禁」與「三級制無期徒刑」修法方向，行政院也於10月公告《刑法》、《刑法施行法》及《監獄行刑法》修正案，引入「無期徒刑不得假釋」等相關制度，但引發人權團體的強烈抗議。

民間司法改革基金會、台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟等多個民間團體16日在立法院召開記者會，認為本次政院的修法提案未經預告，也欠缺嚴謹的實證研究與人權影響評估，不但無助於社會安全防衛的刑罰目的，更有違反國際人權的疑慮。

民團指出，「終身監禁不得假釋」的制度已遭歐洲、加拿大等國家地區認定為酷刑或違反人性尊嚴的作為，取消假釋制度也可能引發獄政管理的擔憂。台灣冤獄平反協會理事長羅秉成說：『(原音)監獄的部分能不能承荷？法務部有做好實證化分析跟研究嗎？採了這個制度以後是要關人一輩子關到死，監獄能夠承受嗎？現在台灣的監所超收已經非常嚴重，那這些人在獄政的管理上面有做任何的準備跟配套嗎？』

民團也發起連署並提出3點訴求，包括行政院應撤回本次「終身監禁制度」修法提案、立法院各黨團應停止相關立法程序，及重大刑事政策應有嚴謹的實證研究與人權評估。人權公約施行監督聯盟人權政策中心主任王嵩立說：『(原音)做出這樣違反國際人權公約、違反憲法法庭判決的法律修正案，是本世紀法治史上令人難堪的一頁。我們希望行政院懸崖勒馬，不要知法犯法、違背良知。所以我們再一次呼籲立刻撤除這個案子，然後在立法院我們要審慎的審議，不要通過這樣一個殘忍的修正案。』

民團強調，假釋不是無罪釋放，仍然是有罪之身；假釋也有嚴格的申請程序跟條件，不一定會獲准。他們呼籲日後若要提出重大刑事政策，應廣泛諮詢學者專家與民間團體的意見，避免荒腔走板的立法過程一再重演。(編輯：宋皖媛)