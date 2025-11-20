政院提《財劃法》修正案 桃園市府指試算不透明憂分配不合理

照片來源：桃園市政府

行政院表示，為確保國家永續發展及人民福祉，行政院會今（20）日通過財政部擬具的《財政收支劃分法》部分條文修正草案，將函請立法院審議。對此，桃園市政府憂試算未公開，無法判斷分配結果是否合理。

桃園市政府首先說明，行政院會今天通過財政收支劃分法部分條文修正草案，未來將影響全國地方政府財政量能與區域發展；無論是立法院版本或行政院版本，最重要的是制度必須公平透明，並能反映各地真實財政需求。

桃園市府進一步指出，近年桃園人口快速成長，是全國人口成長最快、建設需求最大、財政基期最低的城市，也是最後改制為直轄市者；然而在人口不斷增加的建設期，教育、社福、托育、醫療、交通與公共設施需求同時上升，地方財政壓力特別沉重，若分配公式無法反映這些結構性支出，桃園財政壓力將持續累積。

桃園市府強調，制度是否公平，關鍵在於「試算是否透明」，目前院版只說明中央對地方的補助，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計不低於114年，預計整體挹注地方經費為1兆2002億元，分配公式為優先彌補基本財政收支差短等機制。

市府提到，不過政院迄今仍未公布各縣市完整試算資料，地方無法掌握實際增減與指標影響，也無從判斷分配結果是否合理。為此，桃園市府呼籲財政部儘速公開試算結果，讓社會清楚檢視制度效果，確保修法建立在資訊對等的基礎上。

桃園市府並表示，院版分配公式既強調必須納入足以反映城市發展差異的指標，則如桃園市人口成長所帶來的邊際支出壓力以及工業城市貢獻，皆應一併考量。尤其在院版規劃財劃法的水平分配指標中，已納入「農林漁牧產值」來反映部分縣市的經濟特性，同樣地，工業產值作為多數直轄市及工業大縣市的主要經濟結構，也應獲得同等重視，納入分配指標中。

