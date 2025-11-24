政院提《財劃法》草案 在野質疑無試算公式喊退回

行政院長卓榮泰說明，「上禮拜五（21日）立法院的狀況，執政黨黨團都有一點無力感，我們希望還是要找出一條可行之道。」

再次向立法院喊話，行政院上週送出政院版《財劃法》，卻被藍白黨團揚言「退回」，傳出無法排入28日的院會議程，或可能在程序委員會卡關？行政院長卓榮泰24日中午邀集民進黨立委進行行政立法協調會報，討論攻防。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說道，「我們看到了院版已經調整了（去年通過的）新版當中沒有去規範的，就是事權要隨著錢共同去分攤到地方上，暴衝版相較於去年的新版又足足增加了2646億，而這已經完全超出了我們舉債的上限。」

國民黨立委賴士葆表示，「你既然有院版，催了1年多，你為什麼不拿出來？上上禮拜我們討論立法院版的時候，你為什麼不一起參加？到底程序委員會會不會讓它付委，這個明天（25日）就知道。」

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，希望政院持續跟22縣市首長說明，讓地方發揮影響力；但藍營質疑政院版沒有試算公式，讓各縣市對於實際分配數字一頭霧水。

新北市長侯友宜認為，「尤其像新北市人均預算已經最少了，在人口指標裡面又把權重從45％降到18％，有時候看表面數字不準，你應該公布出來讓大家清楚。」

苗栗縣長鍾東錦則說：「不確定性是最糟糕的一件事，其實他現在就直接公布，如果按他新的方法，苗栗縣多少？台中多少？一直到南北，這樣大家一看就知道中央政府的心是公平的還是偏袒的。」

行政院發言人李慧芝說明，「裡面總共分成計畫型補助、一般性補助以及統籌分配稅款，院版《財劃法》會保證，各地方政府這3項數字的總額不會低於114年度。」

如何突破立院的「藍白封鎖線」？行政院發言人李慧芝重申，政院版《財劃法》經過6次跟地方政府的溝通、參酌專家學者的意見，已經是目前獲得最大共識的版本，強調會持續跟22個縣市來溝通事權的部分。

