政院提《資恐法》修正更名 攻擊國家基礎建設納恐攻

已故油商陳世憲2018年曾說道，「被人栽贓的，我怎麼可能跟北韓做生意？」

曾經大聲喊冤，他是已故油商陳世憲。生前被指控私下賣油給北韓，犯下《資恐防制法》，但在官司定讞前，他已墜樓身亡。如今行政院拍板通過《資恐法》修法，更把法案更名為《資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法》，擴大處罰範圍。

法務部檢察司長張曉雯說明，「因應國際社會對於資助大規模毀滅性武器擴散的高度重視，以及為了回應亞太洗錢防制組織在第3輪相互評鑑中，對我國提出的一些相關建議，以及因應實務的需求，所以提出了5大面向的修法重點。」

反制這類威脅，修法與時俱進，依循聯合國安理會的制裁名單，訂出禁止往來戶；其中北韓就入列，嚴禁貿易交流、有金流往來。

修正的另一大重點，則是把恐怖活動明確定義，像是攻擊水庫、發電廠、海底電纜等國家基礎建設、重大設施的行為，也納入恐怖活動範疇；同時放寬檢方的舉證難度。

政治大學法律學系教授楊雲驊分析，「像一些資助、資金移轉，甚至包含到洗錢的行為，我們只要認為他有行為的故意就夠了，不需要他的確明知這是為了恐怖主義。要證明他『明知』，這個在舉證上其實是非常不容易。」

面對國際恐怖活動風險升高，時隔多年《資恐法》做出修正，未來處罰對象也不再只限個人，就連法人團體、公司本身都會受罰，要想爭取減刑也變得更加困難。