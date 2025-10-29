政院提「跨國勞動力精進方案 」盼補足人力明將拍板

因少子女化及產業變化等因素，我國面臨龐大缺工危機，其中國內飯店旅宿業者更普遍面臨缺工問題，疫後缺口高達8000人左右，對此行政院長卓榮泰29日出席活動時表示，我國將開放「跨國勞動力精進方案」以補足勞動力。

行政院長卓榮泰說明，「企業為本國勞工加薪，你就會得到外勞的多的額度。」

勞動部長洪申翰在立法院進一步解釋，未來將以中階技術人力身分引進，包括旅宿業、港口碼頭裝卸引進外籍勞動力。

勞動部長洪申翰說道，「核心的概念，是我們希望能夠來去擴大中階的留用，那因為現在很多的企業，也越來越重視包括勞動力的技能，也包括留用這樣子的議題。」

洪申翰指出，勞動力政策調整是以幫本勞加薪，作為增加聘僱移工人力的要件，希望藉此提高本勞薪資，外傳企業每新聘1名外籍移工，將依比例為最低薪資的本籍勞工每月加薪2000元。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，「我們不是不想讓本國勞工加薪，而是真的沒有勞動力，所以不管是這個本國的勞工，或者是外籍移工，我相信對於旅宿業者缺工的問題都非常的重要。」

政大勞工所名譽教授成之約認為，「短期是有效的一種做法，但是中長期來講是不是就能夠提升本國勞工的這樣的薪資水準，我覺得基本上是需要再評估啦。」

卓榮泰強調，行政院會30日將通過這項方案，也會公布相關配套，期盼產業界對於本國勞工必須共享資源給予更多照顧，提升勞工薪資結構，讓本國勞工得到更多的福利跟權益照顧。