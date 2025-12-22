政院提7中選會委員 游盈隆任主委

行政院22日公布7位中選會委員人選，包括提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆擔任主委。（本報資料照片）

中選會6位委員任期在11月3日屆滿後，現僅剩4名委員，行政院22日公布7位中選會委員人選，包括提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆擔任主委、東吳大學法律系教授胡博硯為副主委，藍白推薦人選也有3人入列。

對此，國民黨立院黨團書記長羅智強表示將依法審查；民眾黨團則說「遲到總比不到好」，樂見優秀人才進入中選會。

依規定，中選會至少要有5位委員才能舉行委員會議並決議，據《中選會組織法》，行政院長應於委員任滿3個月前，依程序提名任命新任委員。

行政院發言人李慧芝說，閣揆卓榮泰今年10月底函請立院朝野各黨團推薦人選，國民黨及民眾黨於11月初向政院提出推薦名單，卓揆審酌後，目前7位提名人選已臻確定，將提名游盈隆任主委、胡博硯任副主委。

此外，其餘5位提名人選分別為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，國民黨推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

藍委林德福肯定游盈隆雖出身綠營，但近年對外發言及發布的民調整體表現相對中性，政院此次提出的名單確實有別於以往，游也明顯優於前任主委李進勇，國民黨團將就相關人事案審慎討論。

民眾黨團回應「遲到總比不到好」，樂見優秀人才早日進入中選會，且能秉持超然黨派精神確保選務公平、公正、客觀性，黨團將依法依職權嚴格審查。

民進黨團書記長陳培瑜說，基於選務中立及集結社會賢達、相關專家學者，「目前名單我們都希望能全力支持，希望2026選務順利推動，讓九合一縣市選舉順利舉辦」。