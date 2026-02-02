政院揚言不副署三讀法案 藍委齊轟惡劣：格局連蔡政府都比不上

多名國民黨立委針對行政院評估「不副署」立法院三讀法案表達強烈不滿，痛批行政權擴張，此舉相當惡劣，已嚴重衝擊憲政體制。（張睿廷攝）

立法院新會期報到首日，多名國民黨立委針對行政院評估「不副署」立法院三讀法案表達強烈不滿，痛批行政權擴張，此舉相當惡劣，已嚴重衝擊憲政體制。藍委更大酸，民進黨政府現在的政治格局太低，連蔡政府時期都比不上。

國民黨立委洪孟楷表示，如果立法院依法三讀通過的法律，因民進黨不同意就可以不副署，等同把法律當成「法律自助餐」，是對立法院的踐踏與矮化。他指出，無論是衛廣法或立法院組織法，都是經過朝野協商、院會程序，並完成中華民國三讀的法令，行政院若仍能選擇不副署，「真的是毀憲亂政」，國人應該看清楚行政、立法互相制衡的體制是否正在被破壞。

國民黨立委李彥秀指出，賴政府上任兩年多來，面對朝野對立毫無溝通意願，過去說要與立法院長韓國瑜「喝和解咖啡」，結果「只聞樓梯響」，現在反而頻繁動用覆議、釋憲、不副署等行政手段，持續製造憲政與立法僵局，這樣的政治操作，已凸顯行政部門缺乏格局與態度，與蔡政府時期形成明顯落差。

國民黨立委王鴻薇則指出，行政院過去對現役軍人加薪、退休警消所得替代率提高等法律，早有不執行前例，如今又透過媒體放話評估不副署，根本是「慣犯」。她質疑，這次修法院組織法，核心在於提高助理與資深專業人員的薪資待遇，若選擇不副署，是否代表民進黨繼續扮演「慣老闆」，全面封殺專業調薪。

國民黨立委賴士葆表示，立法院是最大民意機構，三讀通過就是法律，行政院副署權不應成為否定立法權的工具。他批評，行政院若不滿意立法院決議，依法只有覆議或聲請釋憲兩條路，卻鑽文字漏洞搞不副署，「非常惡劣」，現在行政權與司法權「沆瀣一氣」，掏空立法權，丟臉丟到國際上，已讓台灣民主體制形同失衡。

