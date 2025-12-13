政院擬不副署停砍年金 李來希嗆這句

▲立院三讀通過停砍年金法案，全國公務人員協會前理事長李來希嗨喊，這是還我們公道的日子。（圖／翻攝李來希臉書）

[NOWnews今日新聞] 立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。全國公務人員協會前理事長李來希嗨喊，「終於通過了！這一戰我們打了這麼多年，終於有了具體成果。12月12日是還我們公道的日子。」

李來希說，退撫所得回到2023年12月31日的給付標準，40年年資退撫所得替代率回到71.5%，感謝國民黨立院黨團，感謝立法院長韓國瑜等人，「我們都會記得這一天，2025年12月12日還我們公道的日子，這真是一個慰撫人心的好日子。」

不過因傳出行政院可能會不副署法案，李來希也提醒，這場所謂的年金改革大戰終於暫時告一個段落，7年前議場上態度囂張的民進黨不見了，殺紅眼的氣焰消失了，砍人之後還歡呼的在議場留影炫耀，昨天卻是像一群鬥敗的公雞一般，與總統賴清德吃飯座談尋求撫慰，談的議題不是如何治國，如何厚植民生，而是如何翻盤，如何回家拿刀再砍，甚至毀壞法治根基也在所不惜，「反正魚死網破，死的人不會是民進黨徒，真是讓人匪夷所思，看來這場戰還會繼續打下去，我們大家就看著辦吧！」

