政院擬不副署擋藍白惡法！醫罕見拋出「1問題」 網讚：邏輯太強

政治中心／陳慈鈴報導

為了阻擋藍白惡法，傳出行政院擬以「不副署」方式進行。（圖／資料照）

國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，各界持續討論與關注。傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法，將以「不副署、不公布」方式進行；行政院長卓榮泰昨（14）晚稱，「我必將善盡民主憲政守門人的職責！」被視作為後續決策做預告。至於在野黨是否發起倒閣，也成了關注的焦點。對此，ICU醫師陳志金今（15）日就提出一項疑問，引發熱議。

陳志金引述《憲法》第37條：「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。」行政院長不副署，總統就無法公佈法律命令。如果立法院不接受，可以對行政院長提出不信任案，進行倒閣！總統可以解散國會，立法院全面改選。

陳志金說，依據《憲法增修條文》第3條第2項第3款：「立法院得經全體立法委員三分之一以上連署，對行政院院長提出不信任案。不信任案提出七十二小時後，應於四十八小時內以記名投票表決之。如經全體立法委員二分之一以上贊成，行政院院長應於十日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院。」

陳志金好奇，「如果由執政黨提出對行政院長的不信任案，表決的時候，反對黨立委會同意嗎？」如果同意，表示行政院長不適任，就倒閣，然後解散國會，立委全面改選；如果不同意，表示行政院長「沒有不適任」，那「不副署」有理？

問題曝光後，掀起討論潮，紛紛表示，「學醫的邏輯性果然是最強」、「倒閣了，行政院長解職，然後依照《憲法》規定，總統也可以馬上再任命卓榮泰擔任院長，剩下藍白自爆大勝利」、「藍白不會提倒閣，雖然嘴上很秋但他們也知道真正的民意是什麼，至於民眾黨更不敢了，解散國會重選，大概率連黨團都成立不了，繼續內耗到2028是藍白的盤算」、「笑死，真的有種就倒閣」；其中更出現一排「支持倒閣」的留言，認為如此一來國會就能解散，重新洗牌。

