政院擬不副署爭議法案！民眾黨批憲政災難 點名賴卓恐成歷史罪人

身兼民進黨主席的總統賴清德日前邀集黨籍立委舉行便當會，行政院秘書長張惇涵亦列席與會。據與會立委轉述，會中針對立法院近期通過多項高度爭議法案進行討論，行政院擬評估在合憲前提下，可能採取不副署，或副署後不執行等方式因應當前國會通過的爭議法案。對此，民眾黨主席黃國昌今（14）日痛批，相關作法形同憲政災難，嚴重衝擊民主法治。

黃國昌表示，現在台灣最重要的是立法院三讀通過的法律，行政部門卻可以宣稱「不執行」，直言「天底下沒有這麼荒謬的事情」。他強調，國會三讀通過的法律，行政部門卻能選擇是否執行，這樣的情況連前立法院長的王金平都無法認同，更相信現任立法院長韓國瑜也不可能接受。

黃國昌認為，若行政部門可以自行決定哪些法律要執行、哪些不執行，台灣的民主憲政將徹底崩壞，法治國原則形同倒地不起。他質疑，未來要如何向世界宣稱台灣是民主國家，並指出無論三權分立或五權分立，沒有任何一套民主憲政理論，賦予行政權如此龐大的權力，去否定由人民選出的國會所通過的法律。

黃國昌進一步批評，賴清德不願承擔歷史責任，打算將責任推給行政院長卓榮泰，以「不副署」方式對抗國會，痛斥這是憲政災難。他強調，行政院若不認同三讀通過的法律，依法只能提出覆議，若覆議遭否決就必須接受結果，否則等同廢除權力制衡，讓行政權獨大。他直言，若賴清德與卓榮泰執意如此，恐成為憲政史上的罪人，這不是民主憲政，而是專制獨裁。

