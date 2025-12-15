政院擬不副署財劃法 鍾東錦喊話賴清德解僵局：應先實施再檢討

針對立法院藍白黨團二修通過的《財劃法》，傳出府院高層已拍板「不副署、不公布」策略，對此，苗栗縣長鍾東錦今（15）日表示，他非常悲觀地認為，朝野對峙成這樣看來是無解了，並直言既然《財劃法》已通過，應該先實施，之後若有檢討必要，再檢討改進，並喊話賴清德總統應該出來化解僵局。

苗栗縣長鍾東錦再次對財劃法爭議向賴清德總統喊話。（資料照／中天新聞）

鍾東錦今日出席國際志工日暨績優志工表揚典禮，他在受訪和致詞時都提到，目前苗栗縣政府被財政控管，縣府規劃必做的項目和案子，必須要考量到能一次做好，還是採分期辦理，這些都會影響到縣政的推動，因此他是真的希望，《財劃法》應該趕快實施。

賴清德總統15日主持院際國政茶敘。（總統府提供）

鍾東錦表示，目前國人看了也應該感覺到非常憂慮，政治應該是妥協衝突，而非一直衝突下去，這樣子會沒完沒了，也不知道要等到什麼時候？既然《財劃法》已經三讀通過，他認為就應該先實施，後續如有檢討必要，再檢討改進，現在僵在那邊，也沒人可把這個繩結打開，只有總統才有這個高度。

鍾東錦指出，自己還是對苗栗財政憂心，因此希望能盡快改善地方政府財政，讓苗栗的縣政可以順利推動。

至於現今朝野對峙的情況是否有解？鍾東錦悲觀地認為，這個無人能解，就如同大罷免期間，自己也一直呼籲，只有總統才能解決，若是國家要持續這樣朝野對抗，這絕非國家之福，也非台灣人民之幸，如果朝野能和諧當然是最好。

